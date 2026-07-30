PT libera Zé Ricardo para disputar vaga de deputado estadual

Diretório do partido aprova troca de candidatura e decisão final fica nas mãos da Federação Brasil da Esperança nesta sexta-feira

Nesta quarta-feira, dia 29, a direção estadual do Partido dos Trabalhadores no Amazonas aprovou a mudança nos planos políticos do vereador José Ricardo para as eleições de 2026.

O Grupo de Trabalho Eleitoral e a executiva da legenda concordaram que ele deixe a disputa por vaga na Câmara dos Deputados para concorrer à Assembleia Legislativa. A votação registrou apenas 1 abstenção, vinda de Thiago Medeiros, aliado do presidente da sigla e também candidato estadual, Sinésio Campos.

Para a alteração ser oficializada, a Federação Brasil da Esperança, composta por PT, PV e PCdoB, precisa chancelar a medida na reunião marcada para sexta-feira, dia 31.

Esse aval interno do partido diminui significativamente o risco de o vereador ficar de fora do pleito por causa de entraves burocráticos. A expectativa é de que a troca seja homologada sem dificuldades, garantindo a presença do candidato na convenção estadual agendada para o dia 1.