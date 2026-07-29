Ministro da Previdência desembarca em Manaus para alinhar ações do INSS

Agenda de Wolney Queiroz na capital amazonense inclui visita a posto de atendimento e encontro estratégico com gestores da Região Norte.

Nesta quinta, dia 30, a capital do Amazonas receberá o ministro da Previdência Social. Wolney Queiroz cumprirá rotina de trabalho voltada para o aperfeiçoamento das atividades do Instituto Nacional do Seguro Social na região.

A programação oficial começa às 11h30 com inspeção na Agência da Previdência Social Manaus Codajás, localizada na avenida Marquês da Silveira, no bairro São Francisco, zona Sul da cidade. Momentos antes dessa visitação, o representante do governo federal concederá entrevista aos jornalistas presentes no local.

Dando sequência aos compromissos oficiais, o ministro marcará presença na 8ª edição do projeto Integrar para Avançar a partir das 15h. Essa iniciativa tem como foco principal melhorar e unificar as estratégias de atuação do órgão.

Para encerrar as atividades do dia, às 17h, Wolney Queiroz comandará reunião com o superintendente regional e os gerentes executivos da autarquia que trabalham nos estados do Norte do país.