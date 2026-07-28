TCE-AM realiza provas do Processo Seletivo para Residência Jurídica e Contábil





Com a participação de 817 candidatos, o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) realizou, neste domingo (26), as provas do II Processo Seletivo Público do Programa de Residência Jurídica e Contábil (PRJeC). Os concorrentes disputam 30 vagas destinadas a bacharéis em Direito e Ciências Contábeis, além da formação de cadastro de reserva.

“A Residência Jurídica e Contábil é uma iniciativa que aproxima o conhecimento acadêmico da prática do controle externo e contribui para a formação de profissionais preparados para atuar com ética, responsabilidade e compromisso com o interesse público. É uma satisfação ver o interesse crescente pelo programa e poder oferecer uma oportunidade de qualificação em uma instituição como o Tribunal de Contas”, afirmou a conselheira-presidente do TCE-AM, Yara Amazônia Lins.

As provas da Residência Contábil foram aplicadas na Escola Normal Superior da Universidade do Estado do Amazonas (ENS/UEA), localizada na Avenida Djalma Batista, bairro Chapada. Já os candidatos da Residência Jurídica realizaram os exames na Escola Superior de Tecnologia (EST/UEA), na Avenida Darcy Vargas, bairro Parque Dez.

O processo seletivo registrou 1.307 inscrições válidas, sendo 1.079 para a Residência Jurídica e 228 para a Residência Contábil. Compareceram aos locais de prova 655 candidatos da área jurídica e 162 da área contábil.

Para a realização do certame, o Tribunal mobilizou 269 servidores e voluntários, que atuaram na organização e aplicação das provas em 44 salas, distribuídas entre as duas unidades da UEA. De acordo com a Comissão Organizadora, toda a aplicação ocorreu de forma tranquila e dentro do planejamento previsto.

“Avaliamos que o certame foi muito bem organizado. Contou com uma equipe preparada para o atendimento aos candidatos, fato que pode ser comprovado pela tranquilidade com que transcorreu a aplicação das provas. O TCE mostra que, desde o processo seletivo, os residentes são recebidos com gentileza e respeito e que a transparência e a lisura caracterizam todas as ações desta Corte de Contas”, disse Valterney Teles dos Santos, membro da Comissão Organizadora.

Nesta edição, o Programa de Residência Jurídica e Contábil oferece 20 vagas para a área jurídica e 10 para a área contábil, além de cadastro de reserva. Os candidatos aprovados receberão bolsa mensal de R$ 3 mil e participarão de atividades práticas no Tribunal, aliadas à formação teórica oferecida pela Escola de Contas Públicas (ECP).

Próximas etapas

O gabarito preliminar será divulgado nesta segunda-feira (27), a partir das 15h, com prazo para interposição de recursos, de forma presencial, conforme item 10.4.1 do edital, nos dias 28 e 29 de julho, no horário das 8h às 14h, na diretoria geral da Escola de Contas Públicas do TCE-AM, localizada na Av. Efigênio Sales, nº 1.155.

O resultado preliminar da prova objetiva está previsto para 7 de agosto, enquanto o resultado preliminar da prova discursiva deverá ser publicado em 8 de setembro. Já o resultado final do II Processo Seletivo Público do Programa de Residência Jurídica e Contábil está previsto para o dia 30 de setembro.

O TCE-AM informa ainda que, divulgará, sempre que necessário, retificações e avisos oficiais sobre o presente processo seletivo no site eletrônico e no diário oficial eletrônico.