Governador Roberto Cidade vistoria obras da nova sede da Sepet e reforça investimentos na proteção animal

Com investimento superior a R$ 4 milhões, nova estrutura vai ampliar a capacidade de atendimento e fortalecer as políticas públicas de proteção e bem-estar animal no Amazonas

O governador Roberto Cidade vistoriou, nesta terça-feira (28/07), as obras de reforma da nova sede da Secretaria de Estado de Proteção Animal (Sepet), que já alcançaram 68% de execução. Com investimento superior a R$ 4 milhões, o novo espaço foi projetado para ampliar a capacidade de atendimento à população, fortalecer as políticas públicas de proteção e bem-estar animal e reunir, em um único local, os serviços administrativos, operacionais, de assistência veterinária e acolhimento animal.

“Este já é o maior hospital público veterinário da América Latina e, com essa ampliação, vai se consolidar como um dos maiores do mundo. Estamos investindo em uma estrutura moderna, que permitirá oferecer um atendimento ainda mais qualificado, com uma triagem mais eficiente para cães e gatos, garantindo mais agilidade, conforto e cuidado aos animais e aos seus tutores. É um grande investimento do Governo do Amazonas. Em agosto, vamos entregar esta obra, que está em ritmo acelerado, fortalecendo tanto a assistência veterinária quanto a estrutura administrativa, para oferecer um serviço cada vez melhor à população”, afirmou o governador Roberto Cidade.

Executada pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), a obra contempla uma área construída de aproximadamente 1,3 mil metros quadrados. Atualmente, as equipes trabalham na instalação dos pisos das áreas internas e externas e na aplicação das divisórias do salão principal.

O secretário de Estado de Proteção Animal, Edgar Duarte Nogueira, destacou que a nova sede proporcionará mais eficiência no atendimento aos tutores e melhores condições para o acolhimento e tratamento dos animais.

“Com essa ampliação iremos levar mais dignidade aos tutores que trazem seus animaizinhos para atendimento. Teremos mais conforto para receber todos os animais e vamos elevar a saúde pública a um outro nível. O bem-estar animal tem sido ampliado para todos os municípios do Amazonas, permitindo que cada vez mais pessoas tenham acesso a essas políticas. Recebemos diariamente animais vindos do interior, que são atendidos com prioridade em razão das questões logísticas”, declarou.

O secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb) e da UGPE, Julio Langbeck, ressaltou que o projeto foi desenvolvido para oferecer mais conforto, organização e eficiência no atendimento.

“A parte administrativa, juntamente com a área ambulatorial, será ampliada para proporcionar uma melhor receptividade aos animais e aos seus tutores. Essa é mais uma obra que demonstra o compromisso do governador Roberto Cidade em investir em estruturas que atendam às necessidades da população e fortaleçam os serviços públicos”, afirmou.

Nova estrutura

O setor de atendimento ao público contará com recepção principal, hall de entrada, protocolo, arquivo administrativo, recepção para atendimento veterinário e ouvidoria, concentrando o acolhimento dos usuários, a organização das demandas e o encaminhamento dos atendimentos.

Na área administrativa, a sede reunirá gabinetes da direção e chefias, sala de reunião, setores financeiro, de recursos humanos, jurídico, contratos, compras, logística, assessoria de comunicação, tecnologia da informação, além dos departamentos de Saúde Animal, Bem-Estar Animal e Meio Ambiente, concentrando as atividades de gestão institucional e coordenação das políticas públicas da secretaria.

O setor médico-veterinário será composto por triagem, ambulatório e dois consultórios veterinários, permitindo a realização de avaliações clínicas, diagnósticos, atendimentos e encaminhamentos dos animais assistidos pela Sepet.

O projeto também contempla um setor de acolhimento e bem-estar animal, com gatil, pipidródromo e áreas destinadas à circulação e manejo dos animais. Os ambientes foram planejados para oferecer condições adequadas de higiene, segurança, conforto e permanência temporária dos animais acolhidos.

A sede contará, ainda, com um setor de apoio operacional e logístico, formado por almoxarifado, depósitos, arquivo, áreas de serviços gerais, manutenção, segurança e depósito de material de limpeza, garantindo suporte às atividades diárias da secretaria.

Pensando no bem-estar dos servidores e visitantes, o projeto inclui refeitório, copa, vestiários masculino e feminino, sanitários convencionais e acessíveis para pessoas com deficiência, atendendo às normas de acessibilidade e conforto.

A organização da unidade também prevê circulação interna estruturada por corredores, halls e acessos independentes para o público, servidores, gabinetes administrativos, carga e descarga e serviços operacionais. A separação dos fluxos proporcionará mais segurança, funcionalidade e eficiência no atendimento e na rotina da Sepet.