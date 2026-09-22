Arrecadação federal soma R$ 2 trilhões em oito meses, com alta de 7,12%

Receita Federal aponta crescimento acima da inflação em agosto e no acumulado do ano

O governo federal arrecadou R$ 2,019 trilhões entre janeiro e agosto de 2026, segundo dados divulgados nesta terça-feira (22) pela Receita Federal. Descontada a inflação medida pelo IPCA, o valor representa alta de 7,12% na comparação com o mesmo período de 2025.

Em agosto, a arrecadação federal somou R$ 235,5 bilhões, crescimento de 8,25% acima da inflação em relação a agosto do ano passado. Desse total, R$ 227,8 bilhões foram administrados pela Receita Federal, já excluídos fatores não recorrentes e mudanças na legislação.

Segundo análise do órgão, o resultado reflete o aumento na arrecadação da contribuição para a Previdência Social, do PIS e da Cofins, impulsionado pelo crescimento das vendas. Também contribuíram o avanço do Imposto de Renda Retido na Fonte, do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e o desempenho da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.

O Imposto de Exportação sobre óleo bruto também se destacou em agosto, com arrecadação de R$ 1,9 bilhão no mês, totalizando R$ 9,9 bilhões no acumulado de janeiro a agosto de 2026.