Empregados da Caixa mantêm greve após rejeitarem proposta da empresa

Mais de 90% das bases sindicais recusaram os termos apresentados pelo banco

Os empregados da Caixa Econômica Federal decidiram manter a greve nacional iniciada no dia 10 de setembro, após rejeitarem a proposta da empresa em assembleia virtual realizada na tarde desta segunda-feira (21). O comando do movimento deve anunciar em breve os próximos passos da paralisação.

A greve começou depois que os trabalhadores recusaram a proposta de renovação do Acordo Coletivo de Trabalho e optaram pela mobilização nacional. Segundo a Comissão Executiva dos Empregados, mais de 90% das bases sindicais rejeitaram a oferta apresentada pela instituição.

Um dos principais pontos de divergência é o Saúde Caixa, plano de assistência médica oferecido aos funcionários. Os trabalhadores também reivindicam avanços em outros itens do acordo, que vêm sendo negociados desde junho.

A proposta recusada nesta segunda-feira previa ampliar de 6,5% para 9% da folha de pagamento o teto de participação do banco no custeio do Saúde Caixa, a partir de 2027.