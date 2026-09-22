Atraso no pagamento gera nova paralisação de ônibus em Manaus

A paralisação foi organizada diretamente pelos trabalhadores, sem participação do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Manaus.

A interrupção não atingiu de imediato todos os veículos em circulação: ônibus que já haviam saído das garagens continuaram as viagens, enquanto os que ainda estavam nas empresas deixaram de circular.

Até o momento não há previsão para o fim da paralisação, e ainda não foram divulgados a quantidade de veículos retirados de circulação nem a extensão dos impactos no sistema.

Em nota, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana informou que acompanha a paralisação e destacou que o movimento não foi comunicado previamente pelo sindicato, em desacordo com a legislação trabalhista.

A prefeitura afirmou que vem cumprindo suas responsabilidades com o transporte público diante das dificuldades financeiras enfrentadas pelas empresas operadoras.

Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas, atrasos nos repasses do governo estadual referentes ao Passe Livre Estudantil têm afetado o fluxo de caixa das empresas e o pagamento dos trabalhadores.

A participação do governo do Amazonas no custeio dos estudantes da rede estadual é hoje objeto de discussão judicial. A prefeitura afirmou que busca solução para a paralisação ainda nesta terça-feira, mantendo diálogo com empresas e trabalhadores. I