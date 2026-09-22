Bombeiros confirmam morte do cantor Rick em queda de helicóptero em SC

O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina confirmou a morte do cantor Rick, da dupla com Renner, na queda do helicóptero que estava desaparecido desde a segunda-feira (21). Os destroços foram localizados na manhã desta terça-feira, e cinco pessoas foram encontradas sem vida no local.

A corporação confirmou as identidades do sertanejo, do empresário Bruno Avelar e do videomaker Paulo Soares. Segundo comunicado da empresa dona da aeronave, também estão entre as vítimas o piloto Antônio e o copiloto Leopoldo.

A operação de busca, que durou toda a madrugada, contou com a aeronave Arcanjo 03, responsável por encontrar os destroços, além de aproximadamente 40 bombeiros, dois cães de busca e resgate, mais de 10 viaturas e drones com capacidade de identificação térmica. Segundo a corporação, os bombeiros iniciam agora o resgate das vítimas para que a Polícia Científica possa realizar a perícia.

Rick Sollo, da dupla sertaneja Rick & Renner, morreu aos 59 anos e deixou seis filhos. Até a última semana, fazia shows na região Centro-Oeste do país ao lado de sua dupla.

Além de cantor, Rick era compositor de sucessos gravados por outras duplas, como Página de Amigos, na voz de Chitãozinho & Xororó, Só Dá Você na Minha Vida, com João Paulo & Daniel, Agenda Rabiscada, de Cleiton & Camargo, e Bebo pa Carai, de Gino & Gino, entre outras.