Yara Amazônia Lins recebe secretário da Sead-AM em visita institucional

A conselheira-presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Yara Amazônia Lins, recebeu, na manhã desta segunda-feira (21), o secretário de Estado de Administração e Gestão (Sead), Robson Togni de Almeida, e a secretária executiva Andrea Barros,

para uma visita institucional. O encontro ocorreu na sala da Presidência do Tribunal, em Manaus.

A reunião teve como objetivo fortalecer o diálogo institucional entre o TCE-AM e o Governo do Amazonas, aproximando as instituições e promovendo a troca de informações sobre temas relacionados à administração pública.

Durante o encontro, a conselheira-presidente destacou a importância da interlocução entre os órgãos públicos para o fortalecimento da gestão e do diálogo institucional.

“É sempre importante mantermos as portas abertas para o diálogo e para a aproximação entre as instituições. Essa interlocução contribui para o fortalecimento da administração pública e para a construção de uma gestão cada vez mais eficiente e comprometida com o interesse da sociedade”, afirmou Yara Amazônia Lins.