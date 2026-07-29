Governador Roberto Cidade determina realização de mutirão de consultas em neuropediatria para ampliar acesso de crianças neurodivergentes

O Governo do Amazonas também fortalece o Telessaúde no interior e já realizou mais de 217 mil cirurgias eletivas em 2026

O governador Roberto Cidade confirmou, nesta quarta-feira (29/07), a realização de um mutirão com a oferta de mais de 10 mil consultas em neuropediatria para crianças que aguardam atendimento, pela primeira vez, na rede estadual. Coordenada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), a iniciativa reforça o compromisso do Governo do Amazonas com a ampliação da assistência especializada, garantindo mais agilidade no diagnóstico e no início do tratamento de crianças neurodivergentes, além de reduzir a fila de espera no Sistema de Regulação.

“Os Caics TEA ficarão à disposição das mães, pais e crianças atípicas também nos fins de semana. Vamos realizar mutirões, como estamos fazendo com cirurgias e consultas em outros hospitais, para acelerar ao máximo esses atendimentos com neuropediatras e diminuir a fila no sistema de regulação. Essa medida acelera a emissão do laudo, do diagnóstico e a entrada da criança no tratamento especializado do transtorno. Estamos trabalhando para garantir que essas crianças tenham acesso ao atendimento especializado no menor tempo possível e que as famílias recebam o apoio de que tanto precisam”, afirmou o governador.

O mutirão terá início no dia 8 de agosto e será realizado aos fins de semana nos três Caics TEA, no Centro de Atenção Integral Juventude TEA e também em municípios do interior do estado. A ação atende uma das principais demandas das famílias atípicas ao ampliar o acesso à neuropediatria, reduzindo o tempo de espera por consultas e garantindo que mais crianças tenham acesso ao diagnóstico precoce e ao acompanhamento especializado.

Os atendimentos serão destinados exclusivamente aos pacientes previamente agendados pela Regulação Estadual, por meio do Sistema Nacional de Regulação (Sisreg). Os usuários serão comunicados via WhatsApp com informações sobre data, horário e local da consulta.

A força-tarefa terá início no Caic TEA Dr. José Contente, com oferta inicial de 200 consultas, seguindo cronograma nas demais unidades participantes.

Durante as consultas, as crianças passarão por avaliação médica especializada e, quando necessário, serão encaminhadas para exames complementares e continuidade do acompanhamento na rede estadual.

O secretário de Estado de Saúde, Luís Alberto Saraiva, destacou que a iniciativa amplia o acesso das crianças ao atendimento especializado em todas as regiões do estado. “No início de agosto, vamos começar a atender nos fins de semana em todos os Caics TEA e vamos levar neuropediatras para todos os interiores de forma presencial para que aquela mãe que está há um tempo aguardando o laudo da sua criança consiga esse laudo e consiga ser direcionada para o melhor tratamento possível. É isso que as mães atípicas precisam para garantir melhor qualidade de vida para os seus filhos”, afirmou.

Telessaúde amplia atendimento especializado

Além do mutirão em neuropediatria, o Governo do Amazonas segue ampliando o acesso da população aos serviços especializados por meio do Telessaúde. Entre os dias 29 e 31 de julho, a SES-AM realiza um mutirão nos municípios de Tonantins e Santo Antônio do Içá, levando consultas especializadas à população por meio da plataforma Saúde AM Digital.

Serão ofertadas teleconsultas em cardiologia, dermatologia, ortopedia, ginecologia, neurologia, urologia, nutrição e pediatria, conforme cronograma de cada município.

Durante a ação, Tonantins receberá um equipamento para realização de eletrocardiograma (ECG), permitindo que os exames sejam feitos no próprio município, com emissão de laudos à distância.

A SES-AM também ampliou para 19 o número de especialidades médicas e multiprofissionais disponíveis na plataforma Saúde AM Digital, com a inclusão da infectologia. O serviço já está presente nos 62 municípios do Amazonas por meio das teleconsultas realizadas via smartphone.

A ação também marca o pré-lançamento de quatro novas telessalas, que será realizado na sexta-feira (31/07), nos municípios de Tonantins e Santo Antônio do Içá. Com a entrega, o Amazonas passará a contar com 123 telessalas em funcionamento, distribuídas em 51 municípios.

Opera+ Amazonas

Como parte da estratégia do governo estadual para ampliar o acesso aos serviços de saúde, a SES-AM mantém o avanço do Programa Opera+ Amazonas. Até o momento, já foram realizados 217.195 procedimentos, o equivalente a 63% da meta anual de 342 mil cirurgias eletivas prevista para 2026, beneficiando pacientes da capital e do interior.

O resultado é reflexo da estratégia de manter os centros cirúrgicos funcionando 24 horas por dia, com salas em máxima ocupação e equipes dedicadas. Para ampliar a oferta de procedimentos, o programa também realiza cirurgias aos sábados, domingos e feriados, garantindo o melhor aproveitamento da capacidade instalada da rede estadual.

Entre as principais especialidades atendidas pelo Opera+ Amazonas estão hérnia e vesícula, ginecologia, dermatologia, varizes e catarata, contribuindo para a redução da fila de espera por cirurgias eletivas no Sistema Único de Saúde (SUS).

Modernização da rede estadual

O Governo do Amazonas também segue investindo na modernização da rede estadual de saúde para oferecer mais conforto, segurança e qualidade no atendimento à população. A SES-AM realizará a revitalização do SPA São Raimundo, na zona oeste de Manaus. A obra contempla ampliação da recepção, reorganização dos fluxos assistenciais, revitalização da fachada e adequações às normas de segurança do Corpo de Bombeiros.

Em julho, o Governo do Amazonas concluiu a revitalização do SPA Danilo Corrêa, com implantação do modelo Fast Track e reorganização dos fluxos de atendimento, além da entrega das obras do SPA Coroado, que recebeu melhorias na recepção, sala de espera, acessibilidade, classificação de risco e Ouvidoria Estadual.

Também foi concluída a readequação do ambulatório da FCecon, ampliando a capacidade da recepção de 228 para 261 pacientes.

O plano de modernização seguirá contemplando outras unidades da rede estadual, entre elas o SPA Zona Sul, que está em fase de elaboração dos projetos para início das intervenções.

Serviço

O atendimento será destinado exclusivamente aos pacientes previamente agendados pela Regulação Estadual, que aguardam consulta de primeira vez no Sistema Nacional de Regulação (Sisreg).

Os usuários serão comunicados por mensagem enviada via WhatsApp, com informações sobre data, horário e local da consulta. A SES-AM orienta que os pacientes confirmem o recebimento da mensagem para garantir o atendimento.

A força-tarefa será realizada aos fins de semana nas seguintes unidades:

Caic TEA Dr. José Contente, localizado na Avenida Autaz Mirim, nº 950, bairro Jorge Teixeira;

Caic TEA José Moreira, na Rua Aracatu, bairro Nova Cidade;

Caic TEA Afrânio Soares, na Avenida Tancredo Neves, s/n, bairro Parque 10 de Novembro;

Centro de Atenção Integral Juventude TEA, situado na Avenida João Valério, nº 68, bairro São Geraldo.