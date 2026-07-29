Forte terremoto de magnitude 7,1 atinge o sul do Japão e deixa feridos

Abalo destruiu prédios, interrompeu transportes e deixou milhares de casas sem energia na ilha de Kyushu

Um terremoto de magnitude 7,1 atingiu a província de Kumamoto, no sul do Japão, gerando pânico, desabamentos e destruição na região. O abalo ocorreu a uma profundidade de 10 km e foi classificado pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos com intensidade 8 em uma escala que vai de 1 a 10.

A primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, confirmou a ocorrência de pessoas feridas, incêndios, estragos em pontes e estradas, além do colapso de edifícios. Diante do perigo, as autoridades orientaram mais de 150.000 moradores a buscarem abrigos de emergência.

Os impactos na infraestrutura local foram imediatos e afetaram serviços essenciais em diversas cidades. A distribuidora de energia relatou que cerca de 40.000 residências ficaram sem luz, enquanto operadoras de telefonia registraram falhas no sinal móvel.

O setor de transportes sofreu com o fechamento da pista do aeroporto de Kumamoto, o descarrilamento de um trem de carga e a suspensão dos serviços dos trens-bala de alta velocidade.

Na área industrial, a fabricante de chips TSMC evacuou seus funcionários por precaução, e a Sony informou estar monitorando os desdobramentos na sua fábrica regional.

A Agência Meteorológica do Japão chegou a emitir um alerta inicial de tsunami com previsão de ondas de 1 metro para diversas prefeituras da ilha de Kyushu, mas a medida foi cancelada posteriormente.

Os órgãos oficiais alertaram a população para a possibilidade de novos tremores fortes e riscos de deslizamentos de terra ao longo da próxima semana. O país fica situado no Círculo de Fogo do Pacífico, região de alta vulnerabilidade geológica que concentra cerca de 20% dos abalos com magnitude 6,0 ou superior registrados em todo o mundo.