Irã acusa EUA de bombardeio e Trump promete forte retaliação a ataque

Escalada no Oriente Médio ganha novo capítulo após ofensiva contra base americana na Jordânia e bombardeios conjuntos no Iraque

O governo do Irã acusou os Estados Unidos de realizarem um ataque aéreo contra a cidade de Piranshahr, localizada no noroeste do território iraniano nesta quarta-feira (29). A emissora estatal do país informou que o bombardeio não deixou feridos. A denúncia ocorreu poucas horas depois de o presidente Donald Trump prometer uma dura resposta militar contra Teerã por conta de uma investida disparada pela Guarda Revolucionária contra uma instalação dos EUA situada na Jordânia. De acordo com o exército americano, todos os mísseis iranianos direcionados à base foram interceptados.

Como reação imediata às ações na região, forças americanas e da Arábia Saudita executaram uma operação conjunta no Iraque contra um grupo armado aliado do regime iraniano. A ação deixou ao menos 20 mortos e mais de 30 feridos, motivando a convocação de uma reunião de emergência pelo governo em Bagdá e a imediata condenação de Teerã.

O presidente americano declarou que a investida contra a Autoridade de Mobilização Popular iraquiana ocorreu em coordenação com as autoridades locais.

O novo pico de tensão interrompe um breve período de trégua após quase 2 semanas de combates intensos no mês de julho. Reportagens da imprensa americana apontam que a pausa nos confrontos ocorreu devido ao desgaste nos estoques de mísseis interceptadores Patriot, embora o governo dos EUA negue a escassez de munições.

O cenário de instabilidade na região vinha se agravando desde o dia 18 de julho, quando um ataque anterior promovido pelo Irã contra instalações na Jordânia resultou na morte de 3 militares americanos e deixou outros feridos.