Tereza Cristina avisa que será vice de Flávio Bolsonaro

Senadora muda estratégia e topa compor chapa do PL, mas aliança ainda depende de aprovação formal do bloco partidário

Nesta quinta-feira, dia 30, a senadora Tereza Cristina indicou aos seus aliados que aceitou o convite para integrar a chapa de Flávio Bolsonaro como candidata a vice-presidente.

A oficialização dessa composição, no entanto, ainda precisa ser aprovada pela Federação União Progressista, grupo formado pelo PP e pelo União Brasil, e depende do aval formal da convenção do Partido Progressista.

Com o sinal verde da ex-ministra, o presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, iniciou consultas aos diretórios estaduais para medir a força desse possível apoio.

Até o momento, a orientação dominante na federação era manter uma postura de neutralidade na corrida presidencial, com o objetivo de proteger acordos locais e impulsionar as candidaturas aos governos estaduais e ao Congresso.

Mesmo com a aceitação da parlamentar, integrantes da cúpula progressista ainda avaliam que a coligação com o PL será uma negociação difícil.

Tereza Cristina cedeu após semanas de pressão por parte de dirigentes partidários e líderes do setor empresarial e agrícola, tornando-se a principal aposta de Valdemar Costa Neto para fortalecer a campanha de Flávio Bolsonaro e atrair a federação.

Aos 72 anos, a política nascida em Campo Grande consolidou sua trajetória com forte ligação ao agronegócio. Ela atuou como deputada federal de 2015 a 2019 e chefiou o Ministério da Agricultura durante o governo de Jair Bolsonaro, entre 2019 e 2022.

Antes de aceitar a vaga de vice, a líder do PP no Senado havia recusado a proposta por priorizar uma futura candidatura à presidência da Casa Alta em 2027, mas as articulações recentes mudaram o cenário político.