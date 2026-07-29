Petrobras bate recorde histórico na produção de petróleo e gás

Aumento de 14,1% no 2º trimestre alavanca exportações e garante abastecimento nacional em período de crise global

A Petrobras alcançou a marca inédita de 3,34 milhões de barris de óleo equivalente por dia no 2º trimestre de 2026. O volume representa um avanço de 14,1% na comparação com o mesmo período de 2025 e um crescimento de 3,4% em relação ao 1º trimestre deste ano. Esse desempenho foi impulsionado pelo aumento da eficiência nas plataformas Maria Quitéria, Alexandre de Gusmão e P-78, além do início das atividades do navio-plataforma P-79 no campo de Búzios. Ao todo, a companhia colocou em funcionamento 10 novos poços produtores no período, sendo 6 na Bacia de Santos e 4 na Bacia de Campos.

Com a expansão da extração, as exportações atingiram cerca de 1 milhão de barris por dia, enquanto as importações caíram para 89.000 barris diários, registrando o menor patamar desde a pandemia. Paralelamente, a taxa de uso do parque de refino atingiu 101,2%, estratégia fundamental para assegurar a oferta de derivados no país em meio às oscilações internacionais e aos conflitos no Oriente Médio. Já no mercado interno, as vendas gerais permaneceram estáveis na comparação com os 3 primeiros meses do ano, uma vez que a alta no consumo de diesel e gás de cozinha compensou a redução na demanda por outros produtos. de 14,1% no 2º trimestre alavanca exportações e garante abastecimento nacional em período de crise global

A Petrobras alcançou a marca inédita de 3,34 milhões de barris de óleo equivalente por dia no 2º trimestre de 2026. O volume representa um avanço de 14,1% na comparação com o mesmo período de 2025 e um crescimento de 3,4% em relação ao 1º trimestre deste ano.

Esse desempenho foi impulsionado pelo aumento da eficiência nas plataformas Maria Quitéria, Alexandre de Gusmão e P-78, além do início das atividades do navio-plataforma P-79 no campo de Búzios.

Ao todo, a companhia colocou em funcionamento 10 novos poços produtores no período, sendo 6 na Bacia de Santos e 4 na Bacia de Campos.

Com a expansão da extração, as exportações atingiram cerca de 1 milhão de barris por dia, enquanto as importações caíram para 89.000 barris diários, registrando o menor patamar desde a pandemia.

Paralelamente, a taxa de uso do parque de refino atingiu 101,2%, estratégia fundamental para assegurar a oferta de derivados no país em meio às oscilações internacionais e aos conflitos no Oriente Médio.

Já no mercado interno, as vendas gerais permaneceram estáveis na comparação com os 3 primeiros meses do ano, uma vez que a alta no consumo de diesel e gás de cozinha compensou a redução na demanda por outros produtos.