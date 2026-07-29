Governo amplia prazo do Desenrola Brasil 2.0 até o final de agosto

Ministério da Fazenda garante mais tempo para a renegociação de dívidas sem gerar novos custos aos cofres públicos.

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, anunciou nesta terça-feira (28) que o programa de renegociação de dívidas Desenrola Brasil 2.0 vai operar até o dia 31 de agosto. A extensão do prazo foi definida em acordo com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e oferece 1 mês a mais para que a população consiga limpar o nome e regularizar pendências financeiras junto aos bancos.

A medida será oficializada por meio de um documento do Ministério da Fazenda com publicação prevista até a sexta-feira (31). O funcionamento do programa continua com as mesmas regras e não exigirá novos repasses governamentais ao Fundo de Garantia de Operações, resultando em 0 impacto extra para as contas públicas, pois os recursos atuais já cobrem a demanda projetada.

Essa prorrogação ajuda principalmente os cidadãos que ainda estão em fase de negociação com as instituições bancárias. Ter o nome sem restrições é um passo essencial para conseguir novos financiamentos, o que facilita o dia a dia de taxistas, entregadores, caminhoneiros e motoristas de aplicativo interessados em trocar de veículo pelo Programa Move Brasil.

Ao resolver as pendências com a ajuda do programa, esses trabalhadores passam a cumprir os requisitos necessários para acessar as operações de crédito voltadas para a compra de carros e motos.