Lula lidera corrida contra Flávio Bolsonaro no 2º turno

Pesquisa Atlas/Bloomberg mostra vantagem do atual presidente sobre os principais adversários e detalha os índices de rejeição.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva mantém a liderança na disputa pelo Palácio do Planalto contra o senador Flávio Bolsonaro, segundo a pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta quarta-feira. Em um cenário de 2º turno, Lula registra 49,2% das intenções de voto contra 42,9% do pré-candidato do PL, o que representa uma diferença de 6,3 pontos percentuais. Ambos oscilaram dentro da margem de erro de 1 ponto percentual em comparação ao mês passado.

O atual presidente também venceria as outras simulações de 2º turno, superando Michelle Bolsonaro com 48,8% ante 42,5%, Romeu Zema com 48,6% contra 39,6%, Ronaldo Caiado marcando 48,2% contra 38,9% e Renan Santos com 47,6% ante 30,2%.

No cenário de 1º turno, Lula aparece com 44,9% e Flávio Bolsonaro com 35,8%. A 3ª colocação fica com Renan Santos, que registra 7,8%. Em seguida, há um empate técnico envolvendo Ronaldo Caiado com 3,1%, Romeu Zema com 2,8%, Samara Martins com 2,1% e Augusto Cury com 1,6%.

Outros 4 candidatos não alcançaram 1%, enquanto a soma de eleitores indecisos, brancos e nulos chega a 1,6%. O levantamento também mediu a rejeição do eleitorado, quesito liderado por Flávio Bolsonaro com 52,9%, seguido por Lula com 49,4%, Jair Bolsonaro com 42,6%, Michelle Bolsonaro com 39,2%, Renan Santos com 38%, Romeu Zema com 37,7% e Ronaldo Caiado com 33,3%. O instituto ouviu 5.021 eleitores online entre os dias 22 e 27 de julho, com índice de confiança de 95% e registro no TSE sob o protocolo BR-08602/2026.