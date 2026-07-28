Brasil assume a liderança global na importação de veículos da China

Compras somam US$ 5,2 bilhões nos 5 primeiros meses de 2026 e superam mercados como Rússia e Bélgica

Em 2026, o Brasil alcançou de forma inédita o posto de principal comprador mundial de automóveis fabricados na China. Entre os meses de janeiro e maio, o mercado nacional adquiriu US$ 5,2 bilhões em modelos eletrificados e convencionais. Com esse montante, o país ultrapassou nações que tradicionalmente compravam mais, deixando a Rússia para trás com seus US$ 5 bilhões e a Bélgica com US$ 3,8 bilhões.

Segundo os registros da alfândega chinesa, o volume financeiro das compras brasileiras apresentou um salto de 146,9% na comparação com os US$ 2,1 bilhões registrados no mesmo período do ano anterior. Naquela época, o mercado nacional ocupava apenas a 6ª colocação no ranking global de importadores da potência asiática.

O grande impulsionador desse crescimento expressivo é o segmento de carros eletrificados. Sozinhos, esses automóveis representaram US$ 4,5 bilhões do valor total movimentado ao longo dos 5 primeiros meses do ano. Somente no recorte de tempo entre abril e maio, as importações exclusivas dessa categoria atingiram a marca de US$ 2,7 bilhões.