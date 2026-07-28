PSB sinaliza Serafim Corrêa como vice na chapa de Roberto Cidade

Partido usa as redes sociais para bancar atual vice-governador na disputa de 2026 e aliança será confirmada em 4 de agosto

O diretório do PSB no Amazonas sinalizou a intenção de manter Serafim Corrêa na disputa como vice-governador nas eleições de 2026, ao lado de Roberto Cidade, do União Brasil. A informação ganhou força após uma postagem nas redes sociais do partido, que nomeou Serafim como pré-candidato a vice. A mesma publicação destacou Roberto Cidade para o comando do estado e Wilson Lima como pré-candidato ao Senado.

A definição oficial dessas indicações está agendada para o dia 4 de agosto, durante a convenção conjunta da Federação União Progressista, PSB e Podemos. O encontro partidário vai homologar as candidaturas para o Governo do Amazonas, Senado e também para as eleições proporcionais.

Com a confirmação dessa dobradinha na convenção, Roberto Cidade e Serafim Corrêa tentarão governar o estado por 4 anos. A união repete a mesma chapa que saiu vitoriosa na eleição indireta realizada em maio pela Assembleia Legislativa do Amazonas, que colocou ambos no poder para cumprir o atual mandato-tampão.