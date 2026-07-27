Lula e Xi Jinping discutem acordo comercial e crises globais

Líderes conversaram por mais de 1 hora sobre tecnologia, economia bilateral e conflitos internacionais.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o líder chinês Xi Jinping conversaram por telefone no domingo, dia 26. O diálogo durou mais de 1 hora e abordou temas estratégicos como a cooperação em inteligência artificial, terras raras e um possível acordo entre o Mercosul e a China. Os bons resultados do comércio bilateral também foram destacados na conversa.

Para impulsionar ainda mais o fluxo de turistas e a geração de negócios, ambos celebraram o impacto positivo dos eventos culturais em andamento nos 2 países e a recente adoção de isenção mútua de vistos de curta duração.

De acordo com a agência estatal chinesa Xinhua, Xi Jinping afirmou que apoia o Brasil na rejeição de interferências externas e demonstrou forte interesse em fortalecer a coordenação estratégica conjunta.

Embora o comunicado oficial do governo brasileiro não tenha mencionado o assunto de forma explícita, a ligação ocorreu logo após entrar em vigor, na quarta-feira, dia 22, uma nova sobretaxa dos Estados Unidos contra determinados produtos do Brasil.

A taxa de 25% é resultado de uma investigação americana contínua iniciada logo após Donald Trump anunciar a primeira tarifação de 50% em julho de 2025.

Ao debaterem o cenário internacional, os presidentes demonstraram profunda preocupação com as restrições à livre navegação nos estreitos de Ormuz e Bab el-Mandeb, alertando para os danos gerados na economia global.

Eles também lamentaram a crise humanitária em Gaza e concordaram que o Grupo de Amigos da Paz tem potencial para ajudar a retomar as negociações visando o fim da guerra na Ucrânia. Por fim, Lula e Xi criticaram a ineficiência do Conselho de Segurança da ONU diante das atuais crises globais, prevendo um cenário altamente desafiador para o próximo líder da entidade, e reafirmaram o compromisso com a defesa do multilateralismo em fóruns mundiais como os Brics.