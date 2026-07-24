Ibovespa afunda com tarifaço dos EUA e Dólar fecha estável a R$ 5,08

Nova sobretaxa americana eleva tributação sobre produtos brasileiros para até 37,5%, enquanto recuo do petróleo alivia tensões inflacionárias globais.

O mercado financeiro brasileiro operou sob forte pressão nesta sexta-feira (24). O Ibovespa recuou 1,52%, encerrando aos 174 mil pontos impulsionado por perdas generalizadas nas ações de peso, como Petrobras (-1,95%), Vale (-0,44%) e grandes instituições financeiras. Em contrapartida, o dólar manteve relativa estabilidade frente ao real, registrando leve queda de 0,06%, cotado a R$ 5,08.

O estresse local refletiu a entrada em vigor do novo pacote tarifário dos Estados Unidos, que impôs uma sobretaxa de 12,5% por alegações de falhas no combate ao trabalho forçado. O encargo soma-se aos 25% anunciados anteriormente com base na Seção 301 da Lei de Comércio de 1974, podendo acumular uma taxação de até 37,5% sobre determinadas exportações brasileiras.

No cenário internacional, o mercado de commodities ofereceu um alívio temporário após o forte rali do dia anterior. O preço do barril de petróleo Brent caiu 3,88%, negociado a US$ 96,78, enquanto o WTI recuou 3,12%, para US$ 89,31.

A retração ocorreu após sinalizações de uma nova proposta de cessar-fogo apresentada pelo governo americano no Oriente Médio, arrefecendo os receios gerados por recentes ataques do grupo houthi a petroleiros no Estreito de Bab el-Mandeb, gargalo logístico que, somado aos conflitos no Estreito de Ormuz desde a deflagração da guerra no Irã, ameaça o fluxo global da commodity.

Apesar da trégua no petróleo, os temores com a inflação mundial continuam a reforçar as apostas de um aumento na taxa de juros pelo Federal Reserve (Fed) na próxima semana. Dados da S&P Global mostraram que o índice de gerentes de compras (PMI) composto dos EUA subiu para 53,6 pontos em julho, maior nível em oito meses, sinalizando uma economia ainda aquecida.

Diante desse quadro, os mercados globais fecharam mistos: as bolsas europeias registraram ganhos expressivos, enquanto em Nova York o índice Dow Jones subiu 0,40% e o Nasdaq recuou 0,51%.