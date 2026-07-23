Líder dos rodoviários anuncia pré-candidatura pelo Avante após fim de greve em Manaus

Givancir Oliveira concorrerá a deputado estadual na chapa que oficializa David Almeida ao Governo do Amazonas

O presidente do Sindicato dos Rodoviários de Manaus, Givancir Oliveira, anunciou sua pré-candidatura a deputado estadual pelo Avante. O evento de convenção do partido, agendado para esta quinta-feira, dia 23, oficializará a chapa com David Almeida ao Governo do Amazonas e Shádia Fraxe como vice. A confirmação ocorre logo após o encerramento da paralisação total dos ônibus na capital amazonense.

A greve esteve no centro de uma disputa política entre a gestão municipal e o governo estadual. Enquanto a Prefeitura responsabilizava o Estado por repasses do passe estudantil, o vice-governador Serafim Corrêa divulgou dados de uma ação do Sinetram informando que o município acumula dívidas de R$ 190,4 milhões com as empresas. A crise foi contida na quarta-feira, dia 22, quando o governador Roberto Cidade transferiu R$ 18 milhões do vale estudantil, levando o sindicalista a determinar a retomada de 100% da frota.

A trajetória de Givancir envolve episódios polêmicos anteriores. Em 2020, ele se afastou do sindicato após ser preso preventivamente e passar a usar tornozeleira eletrônica sob investigação de homicídio em Iranduba. A ação judicial contra o sindicalista foi arquivada pela Justiça em 2022 por ausência de provas.