EUA aplicam nova tarifa de 25% sobre o Brasil e governo adota cautela

Medida comercial entrou em vigor nesta quarta e gestão federal descarta retaliação imediata para proteger os consumidores de possíveis altas nos preços.

A partir das 01h01 desta quarta, dia 22, passou a valer a nova taxação de 25% imposta pelos Estados Unidos contra produtos brasileiros específicos.

A determinação foi confirmada na semana anterior pelo Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos como resultado de uma investigação iniciada em julho de 2025, quando o governo de Donald Trump aplicou a 1ª tarifa de 50%.

O órgão americano justificou a penalidade afirmando que certas políticas do Brasil ligadas ao comércio digital, sistema de patentes, produção de etanol e desmatamento causam concorrência desleal e insegurança jurídica para as empresas locais.

O processo de diálogo entre as 2 nações enfrentou diversos obstáculos. Os americanos reclamaram do nível de engajamento nacional nas tratativas, ao passo que os negociadores do Brasil avaliaram as demandas como prejudiciais aos setores agrícola e industrial, citando ainda a falta de transparência nas exigências estrangeiras.

A gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva definiu o dia 15 de julho como uma data lamentável para a relação diplomática e, num primeiro momento, chegou a sugerir o acionamento da Lei de Reciprocidade para aplicar cobranças equivalentes.

Contudo, o Palácio do Planalto decidiu recuar e adotar uma estratégia baseada na prudência para não encarecer os itens no mercado interno nem provocar uma escalada nas tensões políticas.

Os ministros Marcio Elias Rosa e Dario Durigan, junto com o vice-presidente Geraldo Alckmin, reforçaram que o foco atual é dialogar com a iniciativa privada para buscar novos parceiros comerciais e continuar negociando tecnicamente com os americanos.

A ordem do momento exclui qualquer tipo de retaliação agressiva, buscando amparar os exportadores prejudicados enquanto estudos de impacto econômico são finalizados.