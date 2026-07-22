Hospital Adventista se destaca entre os melhores do mundo pela sexta vez consecutiva

Único hospital do Amazonas presente no ranking internacional, instituição reafirma excelência na assistência e compromisso com a qualidade do cuidado

Pelo sexto ano consecutivo, o Hospital Adventista de Manaus (HAM) foi reconhecido entre os melhores hospitais do Brasil no ranking World’s Best Hospitals 2026, elaborado pela revista norte-americana Newsweek, em parceria com a empresa global de pesquisa Statista.

A instituição permanece como a única do Amazonas a integrar a lista, consolidando sua posição entre as principais referências da saúde brasileira e reafirmando seu compromisso com a excelência assistencial, a segurança do paciente e o cuidado humanizado.

Considerado um dos mais importantes levantamentos da área da saúde em nível mundial, o ranking avaliou hospitais de 32 países e selecionou aqueles que mais se destacam pela qualidade da assistência, experiência dos pacientes, segurança hospitalar e reconhecimento entre profissionais da saúde.

Nesta edição, apenas 120 hospitais brasileiros foram incluídos na lista.

A metodologia utilizada pela Newsweek e pela Statista leva em consideração quatro pilares principais: recomendações de médicos, gestores hospitalares e profissionais da saúde; pesquisas de satisfação dos pacientes; indicadores públicos de qualidade e segurança hospitalar; e a adoção dos Patient-Reported Outcome Measures (PROMs), metodologia internacional que avalia os resultados percebidos pelos próprios pacientes após os tratamentos.

Para o diretor-geral do Hospital Adventista de Manaus, pastor Gideon Basílio, a conquista reflete o comprometimento de toda a equipe com a missão institucional e com a busca permanente pela excelência no atendimento.

“Recebemos esse reconhecimento com gratidão a Deus e à dedicação de toda a nossa equipe. Nossa missão é servir, curar e salvar, promovendo a saúde física, mental, social e espiritual. Ser, mais uma vez, o único hospital do Amazonas nesse ranking reafirma nosso compromisso com uma assistência de excelência e verdadeiramente humanizada”.

O diretor técnico do HAM, Dr. Francisco Mateus João, destaca que o reconhecimento internacional é consequência dos investimentos realizados na qualificação das equipes, na segurança do paciente e na melhoria contínua dos processos assistenciais.

“Essa conquista é resultado de um trabalho diário focado em qualidade assistencial, segurança do paciente e atualização constante das nossas equipes. É um reconhecimento que reforça a confiança no cuidado que oferecemos e nos motiva a buscar a excelência todos os dias”.

Nos últimos anos, o Hospital Adventista de Manaus vem investindo continuamente em inovação, tecnologia, qualificação profissional e aprimoramento dos processos assistenciais. O reconhecimento da Newsweek soma-se a outras certificações e premiações conquistadas pela instituição, fortalecendo seu protagonismo na saúde da Região Norte.

Publicada anualmente em parceria com a Statista, a lista World’s Best Hospitals tornou-se uma das principais referências mundiais para avaliação da qualidade hospitalar.

Sobre o Hospital Adventista de Manaus

Fundado em 1978, o Hospital Adventista de Manaus integra a Rede Adventista de Saúde e é referência em assistência médico-hospitalar na Região Norte.

Ao longo de mais de quatro décadas de atuação, a instituição consolidou uma trajetória marcada pela excelência no atendimento, pela incorporação de novas tecnologias e pelo compromisso permanente com a segurança do paciente e a humanização da assistência.

O hospital oferece atendimento em diversas especialidades médicas, aliando tecnologia, inovação e qualificação profissional à missão de servir, curar e salvar, promovendo a saúde física, mental, social e espiritual, seguindo o exemplo de Cristo.

Reconhecido nacional e internacionalmente pela qualidade dos serviços prestados, o Hospital Adventista de Manaus permanece como o único hospital do Amazonas presente no ranking World’s Best Hospitals 2026, reforçando sua posição entre as instituições de saúde mais respeitadas do país.