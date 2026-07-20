Greve geral dos rodoviários paralisa 100% dos ônibus em Manaus

Categoria cruza os braços nesta segunda-feira cobrando o pagamento de salários atrasados das empresas de transporte.

O transporte coletivo da capital amazonense parou totalmente na tarde desta segunda, dia 20 de julho. Os trabalhadores do setor iniciaram uma greve sem aviso prévio, paralisando 100% da frota de ônibus que atende a cidade.

A decisão foi anunciada pelo Sindicato dos Rodoviários nas redes sociais e ocorreu devido aos atrasos recorrentes no pagamento dos salários dos funcionários.

O presidente do sindicato, Givancir Oliveira, explicou que a categoria decidiu parar as atividades após o descumprimento sucessivo de prazos por parte das empresas concessionárias.

A paralisação gerou bloqueios imediatos no trânsito das principais vias centrais, como as avenidas Leonardo Malcher e Constantino Nery, onde veículos foram estacionados nas pistas nas proximidades do Terminal de Integração 1.

O movimento sindical destacou que a paralisação foi deflagrada mesmo com decisões judiciais prévias que impunham multas diárias às concessionárias pelo não pagamento dos vencimentos.

Até o momento, o sistema de transporte público permanece sem previsão de retorno, e a liderança da categoria afirma que a greve continuará por tempo indeterminado, sendo suspensa apenas quando os salários forem efetivamente depositados nas contas dos trabalhadores.