TRE-AM celebra os 30 anos da urna eletrônica com exposição no Manaus Via Norte Shopping

Mostra gratuita promovida pelo TRE-AM estará aberta ao público de 23 a 31 de julho

A história de uma das maiores inovações da democracia brasileira poderá ser conhecida de perto pelos amazonenses. Entre os dias 23 e 31 de julho, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) promove a exposição “30 anos da Urna Eletrônica: Evolução que fortalece a democracia”, no Manaus Via Norte Shopping, localizado na avenida Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, bairro Monte das Oliveiras, zona Norte de Manaus.

A mostra, convida o público a percorrer a trajetória da votação no Brasil, desde os antigos pelouros e das urnas de madeira e de lona até o surgimento da urna eletrônica e os modernos mecanismos de segurança, auditoria e transparência que integram o processo eleitoral brasileiro. A exposição também destaca o protagonismo do Amazonas na implantação do voto eletrônico e os desafios enfrentados pela Justiça Eleitoral para levar as urnas a comunidades urbanas, rurais, indígenas e ribeirinhas.

A coordenadora do Centro de Memória, Biblioteca e Arquivo, do TRE-AM, Marilza Moreira, destaca que a iniciativa busca preservar a memória da Justiça Eleitoral e aproximar a sociedade da história da urna eletrônica. “A exposição foi pensada para que as pessoas conheçam a história da urna eletrônica e entendam como essa tecnologia foi sendo aperfeiçoada ao longo de três décadas para fortalecer a democracia brasileira. Resgatar essa trajetória é preservar a memória da Justiça Eleitoral e mostrar que a confiança no processo eleitoral é resultado de décadas de pesquisa, inovação e compromisso com eleições cada vez mais seguras, transparentes e acessíveis”, afirma Marilza, idealizadora da exposição.

Ao longo do percurso, os visitantes poderão conhecer documentos históricos, fotografias, títulos eleitorais antigos, exemplares de urnas utilizadas ao longo das décadas, mapas da logística eleitoral no Amazonas e painéis que explicam, de forma didática, como funciona a urna eletrônica.

A exposição contará com recursos de acessibilidade, incluindo tradução em Libras de depoimentos de servidores da Justiça Eleitoral sobre temas como a logística das urnas eletrônicas, a cerimônia de carga e lacre e a auditoria do sistema eletrônico de votação.