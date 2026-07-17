Omar Aziz propõe 3 novas maternidades no Amazonas

Pré-candidato destaca a necessidade de expandir a rede materno-infantil e apresenta planos para segurança e educação.

O senador e pré-candidato ao Governo do Amazonas, Omar Aziz, do PSD, defendeu a construção de 3 novas maternidades para melhorar o atendimento de mulheres e recém-nascidos no estado.

A proposta foi apresentada na noite de quinta-feira, dia 16, durante um evento na comunidade Boas Novas, na zona Norte de Manaus. Ele afirmou que o crescimento populacional não foi acompanhado pela rede de saúde, o que causou sobrecarga nas unidades e dificultou o acesso das gestantes aos serviços.

O político criticou a falta de planejamento do governo estadual ao longo dos últimos 12 anos e declarou que a população precisa voltar a ser a prioridade para o estado crescer.

Acompanhado de lideranças como o senador Eduardo Braga, o deputado federal Adail Filho e o pré-candidato Matheus Garcia, Omar relembrou obras de seus mandatos anteriores. Ele citou a entrega do Instituto da Mulher Dona Lindu, inaugurado em 2010 com 185 leitos, além da construção do Hospital Delphina Aziz e iniciativas de vacinação e apoio a pessoas com deficiência.

O plano de governo do senador abrange a ampliação de hospitais, a contratação de médicos especialistas e a redução das filas do Sistema de Regulação, além da criação de um programa voltado para dependentes químicos.

Na área da segurança, Omar garantiu que pretende convocar aprovados em concursos das polícias e abrir novos editais. Para a educação, o foco será a melhoria da infraestrutura e a retomada de obras paralisadas. O pré-candidato também enfatizou sua articulação política para proteger os empregos e as vantagens da Zona Franca de Manaus durante a aprovação da reforma tributária.