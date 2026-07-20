Brasil terá 158,7 milhões de eleitores aptos nas Eleições 2026

Dados do TSE apontam crescimento de 1,46% no eleitorado nacional, impulsionado pela expansão na Região Norte e pelo aumento de cadastros no exterior.

O Tribunal Superior Eleitoral divulgou nesta segunda, dia 20, que o Brasil atingiu a marca de 158,7 milhões de cidadãos habilitados para votar nas eleições de 2026. O montante representa uma elevação de 1,46% em comparação ao pleito geral de 2022, somando 2,29 milhões de novos registros.

O 1º turno do pleito está agendado para o dia 4 de outubro, data em que serão escolhidos presidente, governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais. Um eventual 2º turno para os cargos do Executivo está marcado para o dia 25 de outubro.

Na divisão por regiões, o Norte liderou a expansão proporcional ao registrar uma alta de 4,4%, somando 549 mil novos inscritos e chegando a 13,1 milhões de votantes. O Centro-Oeste teve o 2º maior crescimento percentual, subindo 3,97% e alcançando quase 12 milhões de títulos.

O Nordeste apresentou o maior avanço em números absolutos, com ganho de 1,1 milhão de eleitores, totalizando 43,52 milhões. Já o Sudeste, que concentra 41,78% de todo o eleitorado do país, teve uma leve redução de 0,56%, passando para 66,3 milhões de aptos. No exterior, a quantidade de brasileiros cadastrados subiu 31,82%, saltando de 697.078 para 918.876 pessoas.

Entre os estados, São Paulo permanece na liderança como o maior colégio eleitoral nacional com 34.104.226 votantes, embora sua participação proporcional tenha recuado de 22,1% para 21,48%.

A sequência do ranking conta com Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Paraná. Somadas, as 5 unidades federativas concentram 83,26 milhões de eleitores, o que equivale a 52,45% do total do país.

A legislação eleitoral mantém a obrigatoriedade do voto para cidadãos de 18 a 70 anos, sendo o ato opcional para jovens de 16 e 17 anos, idosos acima de 70 anos e analfabetos.

Quem não puder comparecer no dia da votação pode fazer a justificativa pelo aplicativo e-Título na mesma data ou apresentar um formulário no cartório em até 60 dias sem penalidades financeiras.

Após esse intervalo, o eleitor deve pagar uma multa variando de 3% a 10% sobre a taxa base de R$ 35,13, valor que pode sofrer acréscimo de até 10 vezes dependendo da situação econômica do cidadão, havendo isenção para inscritos de baixa renda. A falta não justificada por 3 turnos consecutivos resulta no cancelamento do título e impede a emissão de documentos oficiais ou a posse em cargos públicos.