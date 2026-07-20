Mulheres somam 52,84% do eleitorado e viram foco das campanhas presidenciais

Dados do Tribunal Superior Eleitoral mostram que quase 84 milhões de eleitoras estão aptas para votar no pleito de outubro.

As mulheres continuam sendo a maior parte do público que votará nas eleições de outubro. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou no dia 20 que o Brasil possui 83.877.126 eleitoras com a situação regularizada. Esse volume representa 52,84% de todo o eleitorado nacional apto a participar do 1º turno no dia 4 de outubro e de um possível 2º turno no dia 30 do mesmo mês.

Ao comparar com a votação geral de 2022, o público feminino registrou um aumento de 1,83%, o que equivale a 1.503.962 novos registros. O eleitorado masculino também apresentou crescimento e passou de 74.044.065 para 74.845.001 votantes aptos em 2026. Essa elevação entre os homens foi de 1,08%, correspondendo a 800.936 novos eleitores no país.

Devido a essa grande representatividade feminina nas urnas, os candidatos à Presidência da República intensificaram as estratégias para conquistar esse grupo. As campanhas políticas direcionaram os discursos diretamente para as eleitoras por meio de publicações nas redes sociais, entrevistas e eventos oficiais ao longo de todo o mês.