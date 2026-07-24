PP confirma a Lula neutralidade da federação com União Brasil para 2026

Líder da legenda na Câmara comunicou a decisão em encontro no Alvorada e detalhou as estratégias políticas locais.

O Partido Progressistas informou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva que a federação partidária estruturada com o União Brasil adotará posição neutra na corrida presidencial de 2026. A mensagem foi transmitida pelo líder do PP na Câmara dos Deputados, Dr. Luizinho, em uma reunião presencial realizada no Palácio da Alvorada na terça, dia 21. O próprio parlamentar validou o encontro e confirmou que a deliberação define os rumos do bloco em escala nacional.

A conversa aconteceu logo após o deputado posar ao lado do presidente na sanção de um projeto de lei de sua autoria. No mesmo dia nas dependências do Alvorada, o político fluminense cruzou com Eduardo Paes, do PSD.

O gestor carioca também esteve com Lula para consolidar a sua aliança no Rio de Janeiro, já que entrará na disputa pelo governo estadual acompanhado por Pedro Paulo e Benedita da Silva, que tentarão as vagas ao Senado.

Na quinta, dia 23, Luizinho e Paes dividiram o mesmo palanque em um município do interior fluminense, marcando presença no lançamento da campanha do vereador Diogo Talento, do PRD, a deputado estadual.

Apesar dessa proximidade pontual, o líder progressista assegurou que o seu grupo apoiará Douglas Ruas, candidato do PL avalizado por Flávio Bolsonaro ao governo estadual. Mesmo com a aliança firmada, o PP abriu mão de indicar o nome para a vaga de vice na composição.