Fora das urnas, Marcos Rotta atuará como cabo eleitoral na disputa pelo Governo do Amazonas

Ex-vice-prefeito de Manaus desiste de candidatura própria em 2026, mas mantém forte influência política e se afasta do grupo de David Almeida.

O ex-vice-prefeito de Manaus Marcos Rotta, do partido Avante, decidiu não disputar cargos eletivos nas eleições de 2026, mas garantiu que continuará ativo no cenário político.

Rotta confirmou a aliados que trabalhará como cabo eleitoral para um candidato ao Governo do Amazonas. A decisão encerra as especulações de que ele concorreria ao Senado, à Câmara dos Deputados ou à vaga de vice-governador.

Mesmo fora da disputa direta, o político mantém grande capital eleitoral e atrai o interesse de diversos grupos desde 2016, quando abriu mão de concorrer à prefeitura para ser vice na chapa de Arthur Virgílio Neto.

O prestígio de Rotta foi reafirmado por uma recente pesquisa do instituto Projeta, na qual ele registrou 7% das intenções de voto para o Senado, provando que segue sendo uma figura lembrada por uma parcela significativa do eleitorado amazonense.

As articulações atuais marcam um distanciamento entre Rotta e seu antigo aliado, o ex-prefeito David Almeida. A relação política esfriou após a escolha da ex-secretária Shádia Fraxe para compor a chapa de Almeida. Segundo interlocutores, o ex-vice-prefeito tem ressaltado sua boa relação com os grupos do governador Roberto Cidade e do senador Omar Aziz.

Com o afastamento da campanha de David Almeida, o apoio de Marcos Rotta se consolida como um importante trunfo político, prometendo ser muito cobiçado em uma corrida eleitoral que se desenha bastante equilibrada no estado.