Governo do Amazonas antecipa primeira parcela do 13º salário dos servidores

Injeção de R$ 1,4 bilhão na economia estadual inclui o abono natalino e a folha salarial de julho.

O Governo do Amazonas iniciou, nesta quarta-feira (23), o pagamento de 50% da primeira parcela do 13º salário para mais de 120 mil servidores públicos ativos e inativos.

O anúncio oficial do calendário foi realizado pelo governador Roberto Cidade, confirmando a liberação dos recursos na conta do funcionalismo até quinta-feira.

Somada à folha de pagamento referente a julho, prevista para ser depositada entre os dias 30 e 31, a medida vai injetar mais de R$ 1,4 bilhão na economia amazonense no intervalo de nove dias.

O objetivo da antecipação é aquecer o comércio local, estimular a geração de empregos e reforçar o poder de compra do funcionalismo público no estado.