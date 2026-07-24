Movimento Amazonas Forte de Novo amplia força política e 47 prefeitos integram grupo que apoia pré-candidatura de Omar

Prefeitos, ex-prefeitos, deputados, vereadores e lideranças da capital e do interior do Amazonas se filiam aos partidos do grupo e já declararam apoio à pré-candidatura de Omar Aziz ao Governo do Estado.

O movimento Amazonas Forte de Novo, liderado pelo pré-candidato a governador Omar Aziz (PSD) e pelo senador Eduardo Braga (MDB), mesmo na oposição ao governador, consolidou-se como a principal força política do estado ao reunir 47 prefeitos, além de deputados, vereadores e lideranças de todo o Amazonas. Há pouco mais de um mês, 12 prefeitos se filiaram ao PSD, que agora tem 18, e outros cinco ao MDB, agora com 19. O grupo conta ainda com o Republicanos, com oito prefeitos, e a Federação Brasil da Esperança (PT-PCdoB-PV), com dois, também já declarou apoio à pré-candidatura de Omar. São ao todo 47 prefeitos no grupo. Além deles, prefeitos de outros partidos confirmaram que estarão ao lado do pré-candidato que lidera as pesquisas dos principais institutos.

O crescimento do apoio ocorre em meio à construção do programa de governo que Omar Aziz vem chamando de Programa de Estado, elaborado a partir de encontros com prefeitos, lideranças regionais e representantes de diversos segmentos da sociedade. O objetivo de Omar é construir políticas públicas permanentes, voltadas às necessidades do Amazonas, independentemente de mudanças de governo.

Para aliados de Omar, o fortalecimento do grupo reflete a confiança de prefeitos em um projeto voltado ao desenvolvimento do estado e à parceria institucional com os municípios. A expectativa é de que novas adesões sejam anunciadas, ampliando ainda mais a presença do Movimento Amazonas Forte de Novo às vésperas do período eleitoral de 2026.

O apoio político à pré-candidatura de Omar também encontra respaldo nas pesquisas de intenção de voto. Nos principais levantamentos realizados nos últimos dois anos, Omar lidera em todos os cenários testados, tanto no primeiro quanto no segundo turno.