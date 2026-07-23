Governo avalia prorrogar subsídio da gasolina após nova alta do petróleo

Tensão entre EUA e Irã faz barril do Brent atingir US$ 100 e reforça a cautela da equipe econômica.

O Ministério da Fazenda cogita prorrogar a subvenção de R$ 0,44 por litro da gasolina para conter repasses ao consumidor. A revisão de estratégia ocorre após os contratos futuros do petróleo tipo Brent atingirem US$ 100 nesta quinta-feira, dia 23, o maior nível registrado desde o fim de maio, impulsionados pela retomada da troca de ataques entre Estados Unidos e Irã.

Inicialmente, o governo planejava encerrar o benefício da gasolina com o avanço das negociações de cessar-fogo no Oriente Médio, dando sequência à retirada gradual de estímulos iniciada em 1º de julho, quando acabou o subsídio de R$ 0,35 por litro do diesel.

No entanto, a nova escalada militar forçou a equipe econômica a manter a retenção. As ações do governo federal para amenizar os impactos do conflito deflagrado em março já acumulam um custo de R$ 2,7 bilhões aos cofres públicos.