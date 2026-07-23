STF autoriza PF a investigar dinheiro de ex-banqueiro em filme sobre Bolsonaro

Inquérito vai apurar repasses de R$ 61 milhões solicitados por Flávio Bolsonaro ao empresário Daniel Vorcaro.

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, permitiu que a Polícia Federal abra um inquérito para apurar o financiamento do filme Dark Horse, obra inspirada na trajetória política do ex-presidente Jair Bolsonaro. A apuração tem início agendado para esta quinta-feira, dia 23, na Diretoria de Combate ao Crime Organizado e à Corrupção.

A investigação atende a um pedido da Procuradoria-Geral da República e busca checar a destinação real dos cerca de R$ 61 milhões repassados pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro, após solicitação do senador Flávio Bolsonaro com intermediação do publicitário Thiago Miranda.

A medida decorre de uma notícia-crime apresentada pelo deputado federal Lindbergh Farias, motivada pelo vazamento de áudios entre o parlamentar e o empresário. Nas gravações divulgadas pelo site Intercept Brasil, os 2 discutiam atrasos nas parcelas do patrocínio em setembro de 2025.

Uma das conversas registradas ocorreu em 16 de novembro do ano passado, 1 dia antes da primeira prisão de Vorcaro na Operação Compliance Zero e 2 dias antes da liquidação do Banco Master.

Na época em que os diálogos vieram à tona, Flávio Bolsonaro defendeu a legalidade da captação. O senador afirmou que buscou apenas patrocínio privado para uma produção particular sobre a vida do seu pai, garantindo que não utilizou recursos públicos ou incentivos da Lei Rouanet.

Ele declarou também que conheceu o ex-banqueiro em 2024, quando não pesavam suspeitas públicas contra ele, e negou ter oferecido qualquer vantagem em troca dos recursos financeiros recebidos para a produção cinematográfica.