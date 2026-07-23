Banco Mundial estima em US$ 19,5 bilhões os danos causados por terremotos na Venezuela

Tragédia deixou mais de 5,3 mil mortos e destruiu moradias e infraestruturas, exigindo parcerias para a reconstrução.

O Banco Mundial divulgou, nesta quinta-feira (23), uma avaliação preliminar apontando danos físicos diretos de aproximadamente US$ 19,5 bilhões (cerca de R$ 98,7 bilhões) decorrentes dos terremotos que atingiram a Venezuela em 24 de junho.

Os abalos provocaram pelo menos 5.398 mortes, deixaram mais de 16,7 mil feridos e afetaram gravemente a infraestrutura do país, com destaque para o setor habitacional, que concentrou quase metade dos prejuízos (US$ 9,3 bilhões). Os estados de La Guaira e Distrito Capital somam 47% de toda a destruição registrada.

O impacto econômico e social da tragédia deve afetar a produtividade e o PIB venezuelano ao longo da próxima década, com custos de reconstrução estimados em cerca de 18% do PIB atual. Para mitigar as perdas de consumo das famílias e acelerar a recuperação, o organismo financeiro sugere o aumento do investimento público e parcerias público-privadas.

A crise humanitária ocorre no contexto de transição sob a presidência interina de Delcy Rodríguez, após a deposição de Nicolás Maduro em janeiro, período em que entidades internacionais como o Banco Mundial e o FMI retomaram contatos com o país para viabilizar assistência e reconstrução.