Amazonas lidera o Brasil com queda histórica na violência

Estado amazonense diminuiu 32,5% na quantidade de homicídios em 2025 em comparação ao ano anterior. Investimento alto nas forças policiais, valorização profissional, tecnologia e inteligência influenciaram no índice positivo

O Amazonas alcançou um resultado histórico na segurança pública e passou a liderar o ranking nacional de redução das mortes violentas intencionais. Dados da 20ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostram que o estado reduziu em 32,5% esse tipo de crime em 2025, na comparação com 2024, o melhor desempenho entre todas as unidades da federação.

O resultado ocorre durante a gestão do governador Roberto Cidade, que tem ampliado investimentos em tecnologia, inteligência e valorização das forças policiais.

O levantamento aponta que o número de mortes violentas caiu de 1.173 para 799 casos, representando o menor índice já registrado pelo Amazonas desde o início da série histórica do Anuário, em 2012. A redução ficou muito acima da média nacional, que foi de 8,2%.

Entre as principais ações da gestão de Roberto Cidade está o fortalecimento da Base Fluvial Arpão, considerada uma das principais estruturas de combate ao crime organizado na região. A fiscalização nos rios do Amazonas foi intensificada para enfrentar o tráfico de drogas, a pirataria, o transporte ilegal de armas e os crimes ambientais em rotas estratégicas do estado.

Outro destaque é a expansão do Sistema Paredão, que utiliza câmeras inteligentes, reconhecimento facial e leitura automática de placas para identificar veículos roubados e localizar pessoas procuradas pela Justiça. Integrado ao Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), o sistema ampliou a capacidade de monitoramento e resposta das forças de segurança.

Valorização profissional e menos roubos

A política de fortalecimento da segurança também incluiu a contratação de novos policiais e bombeiros, além da valorização dos profissionais por meio de reajustes salariais, pagamento das datas-base e benefícios como o auxílio-fardamento, medidas que reforçam a estrutura das corporações e melhoram as condições de trabalho dos agentes.

Além da expressiva queda nas mortes violentas, o Amazonas também apresentou redução de 34,8% nos roubos de veículos, 14,9% nos furtos de veículos e 32,3% nos roubos de celulares.

Operações, tecnologia e inteligência

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, os resultados refletem o fortalecimento das operações integradas, dos investimentos em inteligência e da atuação de estruturas especializadas, como o Núcleo de Investigação e Recuperação de Celulares (NIRC).

“O ex-governador Wilson Lima direcionou recursos para reforçar o sistema de segurança a partir da inserção de novas e eficientes tecnologias. O planejamento atual contempla o reforço dessas ações, além do monitoramento constante das áreas com maior vulnerabilidade ao crime. Onde houver a necessidade da presença do Estado, nós estaremos presentes”, afirmou Roberto Cidade.

Os números consolidam o Amazonas como referência nacional na redução da violência em 2025 e reforçam a estratégia adotada pelo governo de Roberto Cidade de investir em tecnologia, presença policial, combate ao crime organizado e valorização dos profissionais da segurança pública para ampliar a proteção da população.