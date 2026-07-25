Eurico Tavares é confirmado como candidato a deputado estadual pelo PSD de Omar Aziz

O vereador de Manaus Eurico Tavares foi confirmado como candidato a deputado estadual pelo PSD durante a convenção realizada na manhã deste sábado (25), no Clube do Trabalhador do Sesi, na Zona Leste da capital. O encontro reuniu lideranças, filiados e apoiadores de PSD, MDB e Republicanos.

Aos 29 anos e em seu primeiro mandato, Eurico é o vereador mais jovem da atual legislatura da Câmara Municipal de Manaus. Em pouco mais de um ano, ganhou destaque pelo ritmo de trabalho, com mais de 3 mil requerimentos apresentados e presença constante nos bairros da cidade.

Na Câmara, Eurico tem como principais bandeiras a causa TEA, a defesa das famílias atípicas, a geração de oportunidades para os jovens e o apoio a quem empreende. O parlamentar também mantém o compromisso de destinar integralmente o salário de vereador a projetos e iniciativas sociais.

A convenção confirmou ainda o senador Omar Aziz, do PSD, como candidato ao Governo do Amazonas, tendo a deputada estadual Alessandra Campêlo como candidata a vice-governadora. Pelo MDB, o senador Eduardo Braga foi confirmado para disputar a reeleição ao Senado.

Agora, Eurico leva para a disputa estadual o trabalho que vem construindo em Manaus. A proposta é ampliar para todo o Amazonas as pautas que já fazem parte do seu mandato e chegar a ainda mais pessoas com a mesma disposição que marcou sua atuação até aqui.