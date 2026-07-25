Em Borba, Roberto Cidade defende desenvolvimento do interior

Na Calha do Madeira, o pré-candidato Roberto Cidade reforçou o compromisso com o desenvolvimento do interior e apresentou propostas para ampliar oportunidades nas cidades amazonenses

O pré-candidato ao Governo do Amazonas, Roberto Cidade (UB), esteve, neste sábado (25/7), em Borba (distante 151 quilômetros de Manaus), para levar suas propostas de pré-campanha à calha do Madeira. Cidadão borbense, Cidade tem um histórico de compromisso e presença frequente naquela região do Amazonas.

Recepcionado por um grande número de apoiadores e correligionários, o pré-candidato reforçou o desejo de continuar trabalhando pelo município pelos próximos quatro anos.

“Vim a Borba trazer o nosso compromisso, apresentar as nossas propostas de pré-candidatura e também prestar contas do nosso mandato. Eu sou filho da região do Madeira e vim aqui apresentar o nosso nome para governar este Estado por mais quatro anos”, declarou o pré-candidato.

Um dos principais aspectos abordados pelo pré-candidato foi a necessidade de ampliar o desenvolvimento regional a partir das potencialidades de cada município amazonense.

“Sempre andei pelo interior, sou do interior e, desde que entrei para a vida pública, busco viabilizar maneiras de ajudar o irmão ribeirinho, as comunidades mais distantes e os municípios do nosso Amazonas. Foi assim na Assembleia Legislativa do Amazonas, enquanto deputado estadual, e desde que assumi como governador. É um compromisso meu criar meios para que as potencialidades de cada município sejam melhor exploradas e para que, assim, a população tenha melhores condições de se desenvolver e crescer profissional e pessoalmente”, declarou.

Acompanhado do pré-candidato ao Senado, Wilson Lima, e dos candidatos à reeleição a deputado estadual Mário César Filho e George Lins, todos do União Brasil, o pré-candidato ao Governo do Amazonas apresentou ainda propostas de melhorias para a infraestrutura do município, investimentos na saúde e na educação, bem como o aumento da oferta de cursos profissionalizantes para o interior do Estado.

“O homem e a mulher do campo, da zona rural, em sua maioria, não querem ir para Manaus ou para outras capitais do País; eles querem ficar no seu lugar, mas como ficar se, muitas vezes, não enxergam perspectivas? Temos que ampliar a oferta de cursos profissionalizantes, e vejo no Cetam esse caminho. Na nossa gestão, já entregamos quatro unidades do Cetam, duas em Manaus e duas no interior. Com mais quatro anos, podemos ampliar ainda mais essa oferta de serviços”, propôs Cidade.