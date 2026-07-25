Convenção confirma que Omar e Braga vão caminhar juntos nessas eleições

A convenção conjunta do PSD, MDB e Republicanos oficializou, na manhã deste sábado (25), a pré-candidatura do senador Omar Aziz (PSD) ao Governo do Amazonas e confirmou a deputada estadual Alessandra Campelo como pré-candidata a vice-governadora, além do senador Eduardo Braga como pré-candidato à reeleição. Realizado no Clube do Trabalhador do Sesi, em Manaus, o evento reuniu milhares de militantes e marcou a consolidação da aliança do movimento “Amazonas Forte de Novo” para as eleições de 2026.

Em discurso, Omar Aziz afirmou que a chapa representa um projeto de reconstrução do Amazonas e voltou a defender a implantação de um programa de Estado voltado para saúde, segurança, educação, infraestrutura e desenvolvimento econômico, construído em parceria com prefeitos e diversos segmentos da sociedade.

“A mudança que o Amazonas precisa tem que ser feita com experiência, conhecimento e compromisso com as pessoas. Vamos reconstruir a saúde, fortalecer a educação, investir em segurança e tirar os municípios do isolamento para fazer o Amazonas forte de novo”, afirmou.

A convenção reuniu 49 prefeitos do interior, incluindo gestores filiados ao União Brasil, PL e PSDB, além de confirmar o apoio do PT ao projeto liderado por Omar Aziz. Participaram ainda deputados federais e estaduais, vereadores, ex-prefeitos e lideranças políticas de todas as regiões do estado.

Pré-candidato à reeleição ao Senado, Eduardo Braga (MDB) afirmou que o Amazonas vive um momento decisivo e defendeu a união das lideranças políticas para recolocar o estado no caminho do desenvolvimento. Durante o discurso, destacou conquistas como a prorrogação da Zona Franca de Manaus até 2073 e os avanços em defesa da BR-319.

“O Amazonas precisa voltar a ser forte de novo. Unidos, vamos defender as nossas conquistas, reconstruir a saúde, valorizar os servidores e garantir um estado com mais desenvolvimento, oportunidades e dignidade para o nosso povo”, disse.

Alessandra é a vice

Confirmada como pré-candidata à vice-governadora, Alessandra Campelo afirmou que aceitou integrar a chapa por acreditar em um projeto de reconstrução do estado. Ela destacou a experiência adquirida ao longo da vida pública e reafirmou o compromisso de fortalecer políticas públicas voltadas para saúde, educação, segurança e proteção às mulheres.

“Aprendi que governar não é ocupar um cargo. Governar é cuidar de verdade das pessoas. É isso que o Amazonas precisa, e é para ajudar a reconstruir a esperança, fortalecer a saúde, a educação, a segurança e cuidar do futuro dos nossos filhos que estou ao lado de Omar Aziz”, afirmou.

Omar destacou a experiência na vida pública de Alessandra, a atuação parlamentar e o compromisso com as pautas sociais e de defesa das mulheres.

“Quero a Alessandra ao meu lado porque ela tem experiência, sensibilidade e compromisso com quem mais precisa. Vamos construir juntos um Amazonas forte de novo, olhando para as pessoas e para o futuro do nosso estado”, complementou Omar.