Conflito no Oriente Médio e mercado de petróleo ditam ritmo da bolsa e queda do dólar

Tensão entre americanos e iranianos chega ao 10º dia e reflete de forma mista nos índices financeiros globais e locais.

O dólar apresenta desvalorização de 0,49% nesta segunda, dia 20, sendo negociado a R$ 5,0862. O Ibovespa, por sua vez, registra leve queda de 0,02%, operando na casa dos 173.672 pontos. Os números refletem uma mudança de cenário em relação à última sexta, dia 17, quando a moeda norte-americana subiu 0,25% e fechou a R$ 5,1112, enquanto o índice da bolsa brasileira havia recuado 0,06%, parando em 173.714 pontos.

A movimentação do mercado financeiro tem como principal foco o bloqueio do Estreito de Ormuz, impulsionado pelo conflito armado entre Estados Unidos e Irã, que chega ao 10º dia. A situação gera incertezas sobre o transporte e a oferta global de petróleo, impactando diretamente a inflação mundial. No fim de semana, o preço do barril superou a marca de US$ 90. No entanto, o mercado abriu a manhã em baixa, com o petróleo Brent recuando 0,03% para US$ 88,07, e o West Texas Intermediate caindo 0,24%, cotado a US$ 82,29.

O acirramento das tensões geopolíticas se intensificou após a morte de 4 militares americanos em ataques iranianos durante o fim de semana. O Departamento de Estado dos Estados Unidos emitiu um alerta global de segurança no sábado, dia 18, pedindo cautela aos cidadãos de seu país, especialmente no Oriente Médio. Em resposta às baixas, as forças armadas americanas iniciaram uma nova ofensiva contra o território iraniano na noite de domingo, dia 19.

O cenário turbulento também afeta as bolsas internacionais. Em Wall Street, os índices operam sem direção única, com o Dow Jones subindo 0,37% e o Nasdaq avançando 0,81%, enquanto o S&P 500 registra queda de 1,01%. O continente europeu apresenta um panorama majoritariamente negativo, com retrações de 0,12% no DAX da Alemanha, 0,13% no CAC 40 da França e 0,61% no FTSE 100 do Reino Unido.

No mercado asiático, os papéis chineses fecharam em alta, com ganhos de 1,53% no CSI 300 e 0,85% no SSEC de Xangai. O índice Hang Seng de Hong Kong também subiu 2,36%, ao passo que o Kospi da Coreia do Sul sofreu forte desvalorização de 4,46% e a bolsa do Japão permaneceu fechada.