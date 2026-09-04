PF desmente relatório falso sobre conversas entre Nikolas e Vorcaro

Documento que circulou nas redes sociais atribuía à Polícia Federal uma suposta conclusão de que não havia indícios de crime nas mensagens entre deputado e empresário

A Polícia Federal (PF) desmentiu nesta sexta-feira (4) um suposto relatório que circulou nas redes sociais e atribuía à corporação a conclusão de que não havia indícios de crime nas conversas entre o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e o empresário Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master.

O documento falso afirmava que as mensagens entre os 2 indicariam apenas um “contato de natureza pessoal e profissional” e que não haveria elementos para justificar uma investigação específica contra Nikolas.

A imagem passou a circular nas redes sociais na quinta-feira (3), após a divulgação de mensagens e áudios trocados entre o parlamentar e Vorcaro. A assessoria de Nikolas informou que o deputado tomou conhecimento da publicação, mas afirmou que ele “não sabia” que o documento era falso.

Análises realizadas por plataformas de checagem também identificaram sinais de falsificação no material. Entre as inconsistências estão erros nas datas, problemas nas transcrições das conversas e divergências em relação aos documentos oficiais da PF.

Uma das principais diferenças está na data de elaboração. O documento falso indica que teria sido produzido em 18 de novembro de 2025. Já o relatório verdadeiro da Polícia Federal divulgado nesta semana é datado de 27 de agosto de 2026.

As conversas entre Nikolas e Vorcaro foram divulgadas na quinta-feira. Em um dos diálogos, o deputado chama o empresário de “Dani” e afirma que gostaria de “ter mais proximidade” com ele. Em outra conversa, Nikolas pede ajuda em uma demanda relacionada à liberação de um ativo minerário.

Após a divulgação das mensagens, Nikolas publicou um vídeo nas redes sociais para negar qualquer irregularidade. O deputado afirmou ainda que nunca recebeu dinheiro de Vorcaro.