Thaisa Cidade reúne mais de 300 jovens e apresenta propostas de Roberto Cidade para a juventude do Amazonas

Encontro promoveu diálogo com a nova geração e destacou ações para educação, qualificação profissional, emprego, empreendedorismo e participação política

Mais de 300 jovens participaram, nesta quinta-feira (03/09), no bairro Flores, em Manaus, de um encontro com a primeira-dama Thaisa Cidade. A reunião promoveu um diálogo direto sobre temas que fazem parte da realidade da juventude, como saúde mental, primeiro voto, redes sociais, educação, qualificação profissional, emprego, empreendedorismo e participação política. Durante o encontro, Thaisa apresentou propostas do governador e candidato à reeleição, Roberto Cidade (União Progressista), voltadas à ampliação de oportunidades para os jovens amazonenses.

Entre os principais pontos apresentados, Thaisa destacou a ampliação das oportunidades de qualificação, emprego e empreendedorismo, ressaltando a trajetória de Roberto Cidade, que começou a trabalhar e estudar ainda jovem. A proposta é criar mais caminhos para que os jovens ingressem no mercado de trabalho, com integração entre escolas, Cetam, universidades e empresas, ampliando oportunidades de estágio, aprendizagem, formação profissional e contratação local.

A iniciativa também prevê expandir as oportunidades de emprego para os municípios do interior, permitindo que os jovens possam trabalhar, conquistar autonomia e construir seu futuro sem precisar se afastar de suas famílias. A proposta busca aproximar a formação das necessidades do mercado e estimular as empresas a contratarem mão de obra formada no próprio Estado, fortalecendo a economia local.

“Quando a gente conversa com os jovens, a gente percebe que o que eles mais querem é oportunidade. Oportunidade para estudar, para se qualificar, para conseguir o primeiro emprego, empreender e construir uma vida com dignidade. E é isso que precisamos garantir: caminhos para que cada jovem possa realizar seus sonhos e escolher o futuro que quer construir”, afirmou Thaisa.

Thaisa também destacou iniciativas de Roberto Cidade voltadas à juventude desde o período em que exerceu o mandato de deputado estadual, como o Pré-Vest, criado para preparar estudantes que desejam ingressar no ensino superior e não têm condições de arcar com um curso preparatório, e a legislação que permite ao jovem buscar o primeiro emprego sem que a falta de experiência seja uma barreira para a contratação.

A participação política e o primeiro voto também estiveram entre os assuntos discutidos. Para Thaisa, os jovens precisam ser ouvidos não apenas durante o período eleitoral, mas de forma permanente, como parte ativa da construção das políticas públicas.

“Não queremos uma juventude que seja lembrada somente quando precisa votar. Queremos uma juventude participando, opinando, cobrando e ajudando a construir as políticas públicas. O jovem precisa ser protagonista das decisões que vão definir o futuro do nosso Estado”, ressaltou.

A estudante Ana Luiza Rocha Normando, participante do encontro, destacou a importância de aproximar os jovens das decisões políticas. “Eu acredito que a juventude precisa participar da política e ter voz nas decisões políticas. Nós temos ideias, opiniões e direitos que precisam ser respeitados. Participar é uma forma de ajudar a construir um futuro melhor e mais justo para todos”, afirmou.

Saúde mental e novas realidades

A saúde mental, as redes sociais e os desafios enfrentados pelas novas gerações também fizeram parte da conversa. Thaisa ressaltou que pensar em políticas para a juventude significa considerar o bem-estar emocional e as novas realidades dessa geração, que também lida com desafios relacionados à formação, às escolhas profissionais, à entrada no mercado de trabalho e à exposição constante no ambiente digital.

“Quando a gente fala de juventude, estamos falando de futuro, mas também de presente. São jovens que precisam de oportunidade agora: para estudar, se qualificar, conseguir um emprego, empreender e realizar seus sonhos. É por isso que precisamos ouvir o que eles têm a dizer e transformar essas demandas em ações”, afirmou.

O encontro reuniu jovens com diferentes histórias, expectativas e projetos, mas com um objetivo em comum: construir o próprio futuro. Ao apresentar as propostas de Roberto Cidade, Thaisa reforçou a importância de garantir oportunidades para que a juventude possa permanecer próxima de suas famílias, desenvolver seus projetos e participar ativamente das transformações do Amazonas.