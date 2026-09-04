Vivian Amorim, Paulo Mavignier e Eurico Tavares figuram entre os candidatos mais engajados da eleição de 2026 no Amazonas

A disputa por uma vaga na Assembleia Legislativa do Amazonas também movimenta as redes sociais. Um levantamento das visualizações no Instagram coloca Vivian Amorim, Delegado Paulo Mavignier e o vereador Eurico Tavares entre os candidatos com maior alcance digital.

Vivian lidera o ranking, seguida por Paulo Mavignier, Sargento Loia, Kidson Maia e Matheus Garcia. Eurico ocupa a sexta posição, com mais de 19,2 milhões de visualizações desde o início do ano.

Aos 30 anos, Eurico faz parte de uma nova geração de políticos amazonenses que alia trabalho nas ruas, atuação parlamentar e uma comunicação mais direta com a população. A desenvoltura nas redes sociais tem ajudado o vereador a apresentar suas ideias, responder às demandas das pessoas e ampliar o diálogo sobre os problemas de Manaus e do interior.

Na Câmara Municipal, Eurico já apresentou mais de 175 proposições e encaminhou mais de 3 mil pedidos de melhorias para os bairros da capital. Sua atuação tem como principais bandeiras a defesa das famílias atípicas, a geração de oportunidades para os jovens, o apoio aos empreendedores e a melhoria dos serviços públicos.

Presidente da Frente Parlamentar TEA+, o vereador também tem usado suas redes para prestar contas do mandato e divulgar projetos e ações voltados às pessoas com autismo e às mães atípicas. O alcance registrado no levantamento mostra que esse trabalho vem conquistando espaço também no ambiente digital.