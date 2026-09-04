Braga defende BR-319, novo Porto de Manaus e anuncia ação pra zerar a fila do Sisreg em 100 dias

Candidato ao Senado pelo Amazonas, número 155, apresentou propostas para infraestrutura, redução do custo de vida e saúde durante sabatina no Bom Dia Amazonas.

O senador Eduardo Braga (MDB), candidato ao Senado pelo Amazonas, número 155, apresentou propostas para melhorar a infraestrutura, reduzir o custo de vida e ampliar o atendimento de saúde durante sabatina ao vivo no Bom Dia Amazonas, da Rede Amazônica, nesta sexta-feira (4/9).

Entre os principais assuntos da entrevista estiveram a pavimentação da BR-319, o novo Porto da Manaus Moderna e medidas para enfrentar os problemas da saúde pública no estado.

BR-319 para reduzir o custo de vida

Braga afirmou que as obras na BR-319 já avançam em diferentes trechos e defendeu a conclusão da pavimentação como uma das medidas para reduzir o chamado Custo Amazonas.

Segundo ele, a rodovia em melhores condições permitirá transportar mercadorias com custos menores, principalmente cargas fracionadas e refrigeradas, com impacto no preço dos alimentos.

“Vamos com certeza conseguir colocar feijão mais barato na mesa do povo amazonense, arroz mais barato e comida mais barata”, afirmou.

Braga informou ainda que vai percorrer a BR-319 no próximo dia 7 de setembro para acompanhar trechos onde há obras em andamento.

Novo Porto da Manaus Moderna

Na área de infraestrutura, Braga falou sobre o novo Porto da Manaus Moderna, projeto que prevê investimento próximo de R$ 1 bilhão para melhorar o transporte de passageiros, cargas e mercadorias entre Manaus e o interior.

O senador chamou atenção para as condições enfrentadas atualmente por quem utiliza a área portuária, inclusive passageiros que chegam do interior em busca de atendimento de saúde na capital.

“O novo Porto da Manaus Moderna vai resolver de uma vez por todas todo o abastecimento do interior do Amazonas e a movimentação de cargas e mercadorias entre a capital e o interior”, disse.

Ele também citou as dragagens realizadas em pontos estratégicos dos rios para garantir melhores condições de navegação durante os períodos de seca.

Braga anuncia ação para enfrentar fila do Sisreg

A saúde ocupou parte importante da sabatina. Braga afirmou ter destinado cerca de R$ 1,2 bilhão em recursos federais para a atenção básica e defendeu novos investimentos em hospitais, maternidades, exames e atendimento especializado na capital e no interior.

Na consideração final, assumiu o compromisso de trabalhar para enfrentar a fila do Sisreg nos primeiros 100 dias, ressaltando que a iniciativa não dependerá do resultado da eleição para o Governo do Estado.

“Em 100 dias, independentemente de quem for o governador, já conversei com o presidente da República e já disse: vamos acabar com a fila do Sisreg. Vamos fazer mutirões de saúde, vamos fazer cirurgias, realizar exames e garantir saúde para o povo amazonense”, afirmou.

Durante a entrevista, Braga também falou sobre a defesa da Zona Franca de Manaus, geração de empregos, Reforma Tributária e novas alternativas econômicas para o Amazonas. Ao final, reforçou a redução do custo de vida, a melhoria da saúde e os investimentos em infraestrutura entre as prioridades para um novo mandato no Senado Federal.