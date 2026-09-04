Roberto Cidade anuncia propostas para modernizar educação em reuniões nas zonas Norte e Leste de Manaus

Plano prevê investimentos em conectividade, tecnologia e novos espaços de aprendizagem para preparar estudantes para o futuro

O governador e candidato à reeleição Roberto Cidade (União Progressista) defende a modernização de escolas com conectividade, novos laboratórios, educação financeira e reforço no ensino de idiomas. As propostas foram detalhadas, nesta quinta-feira (3/9), durante mobilizações com apoiadores nos bairros Novo Israel e Tancredo Neves, zonas Norte e Leste, respectivamente. O governador pontuou que o futuro começa dentro da sala de aula.

“Nós vamos cuidar da educação dos nossos jovens. Vamos investir em tecnologia e educação de qualidade. E nós já estamos fazendo essa transformação. Com o concurso público, vamos ter novos profissionais, a escola do futuro, e iremos investir nas Escolas de Tempo Integral, em tecnologia, em IA e Robótica, para que a gente possa dar toda a estrutura necessária para que os nossos jovens saiam cada vez mais preparados”, pontuou Roberto Cidade.

O governador destacou, ainda, a criação do Cetam 5.0, que terá cursos profissionalizantes, em parceria com as escolas públicas, para preparar os alunos para o mercado de trabalho. “Isso vai ser um projeto inovador que vamos conseguir fazer”, declarou.

Cidade reforça que a educação precisa acompanhar as novas tecnologias e que investimentos em áreas como robótica, IA e programação contribuem para a qualificação profissional de jovens e adultos. O investimento ocorrerá por meio de recursos de programas federais destinados à conectividade e à tecnologia nas escolas, emendas parlamentares, recursos do Governo do Estado, além de parcerias com empresas do Polo Industrial de Manaus (PIM).

A coligação “União Pelo Amazonas” é formada pela Federação União Progressista, Podemos e PSB, partido do atual vice-governador e candidato à reeleição, Serafim Corrêa. O ex-governador Wilson Lima é o candidato ao Senado.

Aprovação da população

A dona de casa Vanuza Colares, 50, moradora do bairro Novo Israel, apoia a proposta, tendo em vista o poder que a educação tem de transformar a vida das pessoas. “Ele tem que fazer isso porque nossas crianças merecem e precisam de um governante que pense e aja por um futuro melhor, e esse governador é o Roberto Cidade. Por esse motivo, somos 44!”, ressaltou Vanuza.

Para a moradora do bairro Tancredo Neves há 33 anos, Kátia Sileny, Roberto Cidade significa uma mudança segura para o Amazonas. “Confio na mudança que o Roberto Cidade representa. Em quatro meses, ele já fez muita coisa. Já sentimos isso na saúde, educação e segurança. Eu estou confiante e, por isso, estou com o Cidade”, afirmou.

O candidato também reforçou o compromisso de ampliar o valor do Auxílio Estadual Permanente dos atuais R$ 150 para R$ 250 e de dobrar o benefício — R$ 500 — para pais e mães atípicos.

“Um dos nossos desafios para os próximos quatro anos é fazer do Amazonas o estado mais inclusivo do país. Já começamos, e eu peço o apoio de vocês no 44 para que a gente possa realizar esse propósito”, reforçou.