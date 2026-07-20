Mercado financeiro reduz previsão de inflação para 5,15% em 2026

Projeção cai pela 3ª semana consecutiva mesmo com o risco de alta nos combustíveis devido ao cenário internacional.

Pela 3ª semana consecutiva, o mercado financeiro diminuiu a projeção da inflação para o ano de 2026, fixando o índice em 5,15%. Os dados foram divulgados nesta segunda, dia 20, pelo Banco Central através do Boletim Focus, um levantamento que reúne análises de mais de 100 instituições financeiras. Essa redução nas expectativas ocorre mesmo com a retomada dos conflitos no Oriente Médio, evento que elevou o valor do petróleo e possui potencial para encarecer os combustíveis e pressionar a economia brasileira.

Desde o início de 2025, o país adota o sistema de meta contínua para a inflação, cujo objetivo principal é manter a taxa em 3%, sendo aceitável uma variação entre 1,50% e 4,50%. O controle desse indicador é fundamental, pois índices elevados corroem o poder de compra dos cidadãos. Isso afeta de forma mais severa a população de baixa renda, que vê o custo de vida aumentar sem um reajuste salarial proporcional.

No cenário da taxa básica de juros, a Selic encontra-se atualmente em 14,25% ao ano, reflexo de 3 reduções aplicadas ao longo dos últimos meses. Os especialistas preveem que o índice encerre 2026 em 14% ao ano, o que indica a possibilidade de um último corte programado para o mês de agosto. Para os anos seguintes, o mercado projeta uma continuidade na queda dos juros, estimando a taxa em 12% ao fim de 2027 e em 10,50% no encerramento de 2028.

Sobre o Produto Interno Bruto, que representa a soma de todos os serviços e bens produzidos no país para medir o ritmo da economia, a perspectiva de crescimento para 2026 foi mantida em 1,99%. No ano anterior, o indicador oficial medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística registrou uma expansão de 2,3%, e para 2027 a expectativa de alta permanece em 1,65%. Em relação à moeda americana, as previsões dos economistas não sofreram alterações, mantendo a cotação do dólar estimada em R$ 5,20 para o final deste ano e em R$ 5,28 para o encerramento de 2027.