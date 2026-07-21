Dólar cai e Ibovespa recua com tensão entre EUA e Irã

Alta do petróleo e conflito no Oriente Médio movimentam os mercados internacionais nesta terça-feira

O mercado financeiro opera em tom de cautela nesta terça-feira, dia 21. Por volta das 10h50, o dólar registrava queda de 0,22%, cotado a R$ 5,0781, após ter encerrado a sessão anterior em baixa de 0,43%, a R$ 5,0893.

No mesmo horário, o Ibovespa apresentava recuo de 0,19%, aos 173.047 pontos, dando continuidade ao movimento de retração da véspera, quando caiu 0,20% e fechou em 173.371 pontos.

O desempenho dos ativos reflete a atenção dos investidores sobre o agravamento do conflito no Oriente Médio. O receio de interrupções na oferta global disparou a cotação do combustível.

Perto das 10h50, o barril de petróleo Brent subia 2,20%, negociado a US$ 91,18, enquanto o WTI avançava 2,72%, atingindo US$ 85,49. A apreensão aumentou após novos ataques americanos na região de Bandar Abbas, perto do Estreito de Ormuz, rota por onde circula cerca de 20% do petróleo mundial.

As investidas ocorreram em resposta à morte de 4 militares americanos no fim de semana, com o presidente Donald Trump prometendo novas retaliações.

Nas bolsas globais, o dia seguiu com variações positivas. Na Europa, os principais índices registraram ganhos modestos, com altas de 0,15% no DAX da Alemanha, 0,10% no CAC-40 da França, 0,15% no FTSE 100 do Reino Unido e 0,73% no Ibex 35 da Espanha.

Na Ásia, a sessão foi de forte valorização impulsionada pelo setor de tecnologia e semicondutores. O índice CSI 300 subiu 3,06%, o SSEC avançou 1,79%, o Nikkei do Japão ganhou 3,26% e o Kospi da Coreia do Sul saltou 3,56%, enquanto o Hang Seng de Hong Kong caiu apenas 0,04%.