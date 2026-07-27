Rejeição a Flávio Bolsonaro chega a 50% e empata com a de Lula, aponta pesquisa

Levantamento Nexus/BTG mostra crescimento da polarização no eleitorado e queda do interesse por uma terceira via nas eleições.

Uma nova pesquisa realizada pelo instituto Nexus e encomendada pelo BTG Pactual indica que a rejeição ao senador Flávio Bolsonaro para a Presidência da República está em 50%. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece na sequência com 48% de rejeição.

Devido à margem de erro de 2 p.p. para mais ou para menos, os 2 nomes seguem empatados tecnicamente na liderança dos candidatos mais rejeitados. No levantamento anterior feito em 13 de julho, o parlamentar do PL marcava os mesmos 50%, enquanto o chefe do Executivo registrava 46%. Outros cotados ao cargo têm índices menores de rejeição, como Romeu Zema com 32%, Ronaldo Caiado com 29% e Renan Santos com 27%.

Em relação à preferência para o pleito presidencial, 39% dos entrevistados declaram querer a vitória de Lula, número que era de 36% no levantamento anterior. Já 36% dos eleitores preferem Flávio Bolsonaro ou um nome apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, ante 32% no estudo do meio de julho.

A porcentagem de pessoas que desejam um candidato independente de ambos os grupos políticos sofreu uma queda de 5 p.p., passando de 27% para 22%. A soma de votos brancos, nulos e indecisos chega a 1%, e o grupo de eleitores que não soube ou não respondeu equivale a 3%.

O estudo entrevistou 2004 pessoas com 16 anos ou mais por meio de chamadas telefônicas entre os dias 24 e 26 de julho. A amostragem apresenta um nível de confiança de 95% e possui registro no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-01489/2026.