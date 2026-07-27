Lula recebe presidente da Coreia do Sul para destravar acordo com o Mercosul

Encontro em Brasília busca impulsionar comércio bilateral e assinar parcerias em tecnologia e energia.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe o líder sul-coreano Lee Jae Myung em Brasília nesta segunda-feira, dia 24. A reunião no Palácio do Planalto busca acelerar as negociações de um tratado de livre comércio entre o Mercosul e o país asiático. A discussão sobre o acordo começou em 2018 e ganhou força recentemente com as novas tarifas americanas, o que estimulou diversos governos a buscarem a diversificação de seus parceiros comerciais.

Como parte desse processo, o governo brasileiro realizou uma consulta pública em abril para ouvir a opinião do setor privado sobre a troca de bens, serviços, compras públicas e investimentos. Além disso, a pauta da reunião inclui conversas sobre minerais críticos, o Fundo Florestas Tropicais para Sempre e o aumento da exportação de carne bovina brasileira, visto que o mercado sul-coreano é considerado estratégico para o agronegócio nacional.

Durante a visita oficial, as 2 nações devem assinar compromissos de cooperação em setores essenciais como inteligência artificial, semicondutores, transição energética, saúde, produtos farmacêuticos, cosméticos, educação, cultura e esportes. A expectativa do governo é que esta seja a última recepção a um chefe de Estado na capital federal antes do término das eleições de 2026, restando apenas a viagem de Lula aos Estados Unidos para a Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas.