Novo lança Romeu Zema à Presidência sem vice definido

Candidato aposta em plano de privatizações e busca se firmar como via alternativa para as eleições.

O Partido Novo confirmou nesta segunda-feira a candidatura de Romeu Zema à Presidência da República. A aprovação aconteceu por aclamação em uma convenção nacional virtual seguida de um ato presencial em Brasília, com o anúncio conduzido pelo presidente nacional da legenda Eduardo Ribeiro. A composição final da chapa ainda aguarda a definição do candidato a vice, uma decisão que precisa ser formalizada até o dia 5 de agosto, data de encerramento do prazo legal das convenções.

Empresário e vencedor dos pleitos de 2018 e 2022 para o governo de Minas Gerais, Zema parte para a sua 3ª disputa nas urnas. O candidato tenta repetir a estratégia de se apresentar como um nome independente e de fora da política tradicional, buscando atrair eleitores que rejeitam a polarização entre PT e PL.

Diferentemente de campanhas anteriores, nas quais apoiou Jair Bolsonaro, o político agora mantém distância da candidatura de Flávio Bolsonaro, especialmente após os desgastes sofridos pelo senador no caso envolvendo o Banco Master.

A plataforma de governo do candidato foca fortemente na economia, propondo cortes de despesas, reformas administrativa e previdenciária e o fim dos supersalários no setor público. Zema também defende a venda de estatais como Correios, Petrobras e Banco do Brasil como forma de combater a corrupção e reduzir a dívida do país, além de sugerir reestruturações em programas sociais como o Bolsa Família.

Para a vaga de número 2 na chapa, o nome do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa é avaliado pelo partido. Barbosa desistiu de sua pré-candidatura pelo Democracia Cristã neste ano e foi elogiado publicamente por Zema por sua atuação no combate à corrupção.